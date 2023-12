Marc Marquez in Ducati ufficiale nel 2025: anche Borgo Panigale ora apre

Lo sbarco di Marc Marquez in Ducati Gresini sarà con grande probabilità solo temporaneo. Lo spagnolo, del resto, ha firmato un contratto di un anno, in attesa poi di capire cosa accadrà al termine del 2024, quando scadranno gran parte dei contratti principali.

Tante le ipotesi circolanti e fra quelle che sta prendendo maggiormente piede nelle ultime settimane vi è lo sbarco nel team Ducati ufficiale, giusto per capirci, quello del campione Pecco Bagnaia.

Proprio l'iridato ha l'accordo in scadenza al termine del prossimo anno, così come Bastianini, Martin e Morbidelli. “Poiché non abbiamo ancora definito i piloti per il 2025, direi senza problemi che Marc è uno dei contendenti per la squadra ufficiale”, le parole del direttore sportivo Ducati, Paolo Ciabatti, a GPOne.

“Ovviamente c’è un aspetto importante da sottolineare – ha aggiunto - e cioè che dal punto di vista economico non siamo più nel periodo pre-covid, dove un pilota come lui può guadagnare stipendi supermilionari”. Marc Marquez è sempre stato uno dei piloti più pagati del circus, ma il messaggio di Ducati è chiaro: non percepirà mai le cifre ottenute in HRC.

In ogni caso siamo certi che, anche in caso di approdo in Ducati ufficiale, il classe 1993 non farà sicuramente la fame. Bagnaia, ad esempio, percepisce 2,5 milioni di euro annui di fisso più tutta una serie di bonus legati a vittorie, pole position e via discorrendo, di conseguenza è lecito aspettarsi per Marquez numeri simili se non superiori.

Ducati si troverà comunque di fronte ad una scelta non semplice, con il rischio di perdere uno dei suoi 4 alfieri: “Certamente - ha ammesso Ciabatti - il rischio esiste e ne siamo ben consapevoli. Penso, ad esempio, a Jorge Martin. Un talento come lui, se non andasse nel team ufficiale, potrebbe sicuramente suscitare l’interesse di altre Case. Ma non è l’unico”.

Ciabatti ha aggiunto: “Conosciamo tutti il talento di Marc, c’è ben poco da dire al riguardo. Secondo me, visti i risultati ottenuti in quest’ultima stagione da Ducati, con tre moto davanti a tutti, non c’era bisogno di aggiungere ulteriore carico. Allo stesso tempo, come uomo Ducati, è motivo di grande orgoglio per l’azienda vedere un campione come Marc su una Desmosedici. Per noi è un ulteriore riconoscimento del lavoro che stiamo svolgendo, così come lo è il fatto che attualmente la Ducati è la migliore moto della MotoGP”.

Il ds Ducati ha concluso: “Marc è ovviamente un vincente, e lo dicono i suoi titoli mondiali, quindi se sceglie la Ducati è perché vuole vincere ancora. Per tutti noi sarà qualcosa di nuovo e una nuova situazione da gestire”.