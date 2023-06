Marc Marquez in Ducati nel team Valentino Rossi? I tifosi del n° 46 hanno già il prurito...

Continua a tenere banco il futuro di Marc Marquez in MotoGp, e anche noi ci stiamo appassionando a quella che sembra sempre di più una telenovela sudamericana. Di recente Marquez è stato accostato a KTM insieme a Pedro Acosta.

C'è anche chi ha ipotizzato un addio di Honda al mondiale nel caso in cui alla fine Marquez dovesse cambiare casacca. L'ultima idea è alquanto folle e rasenta il sacrilegio, ed è quella di un Marc Marquez nel team di Valentino Rossi, la Ducati Mooney VR46.

In rete sta circolando in questi giorni un fotomontaggio in cui si vede il numero 93 spagnolo, acerrimo nemico del Doc, mentre posa in ginocchio vicino alla due ruote di Borgo Panigale, con addosso il giallo e il nero, i colori del team.

Uno scatto che è stato anche ripostato da Carlo Pernat, che si è rivolto così ai suoi follower via Instagram: “Sarebbe il massimo della vita...”. Numerosi i commenti al post, come ad esempio chi sottolinea: “Lasciate perdere, il karma non ha ancora finito la sua azione punitiva”, riferendosi alla stagione disastrosa di Marquez e alle continue cadute.

Un altro aggiunge: “Penso che vale lo potrebbe assumere come autista dei camion!!” e ancora: “Carletto anche no!!!...dai fai il bravo!! Abbiamo un sacco di piloti italiani che meritano...Arbolino in primis”, mentre un altro utente scrive: “Piuttosto che avere quello in squadra, VR chiude VR46 e tutto il resto e va su un’isola deserta da eremita”.

C'è poi chi fa un'analisi più approfondita: “Io penso che Marquez abbia iniziato il suo calvario nel 2015, continuato poi dalle operazioni,e il colpo di grazia glie lo sta dando la Honda... Concluderei dicendo: chi è causa del suo male pianga se stesso!!”, mentre un altro lo incensa: “C'è ben poco da dire. Un mega campione, uno di quelli che, come Vale, ne nasce ogni 20 anni. Credo però che stia cominciando un declino forzato; sappiamo che ha il problema alla vista, che il suo corpo ha più fratture di un vetro rotto e sembra che quel corpo non riesca più a supportare il grande talento”.

Ma riflettendo un attimo su questa clamorosa operazione di mercato, sarebbe fattibile un'operazione del genere? Probabilmente Marc Marquez se mai dovesse ricevere una proposta dal team di Valentino Rossi la accoglierebbe, alla ricerca di una moto competitiva.

Se è vero che il team Mooney VR46 non gode di una moto ufficiale, è anche vero che quest'anno la scuderia del Dottore si sta dimostrando assolutamente competitiva, di conseguenza il '93 spagnolo potrebbe anche farci un pensierino.

Peccato però che, come sottolinea MowMag: “Valentino Rossi non lascerebbe salire Marc Marquez sulla sua moto nemmeno se Marquez rinunciasse allo stipendio e piuttosto pagasse lui più dei 25 milioni di Euro che ha preso negli anni di Honda pur di correre con una Ducati”.

Ma se invece la vedessimo dall'altro lato dalla medaglia? Un'offerta del Vale come per dire: “Se devi tornare a vincere devi venire da me”, una sorta di “umiliazione” per Marquez, costretto a cedere alla proposta del suo acerrimo rivale pur di tornare a trionfare. Sarebbe una sorta di cerchio che si chiude, o forse il karma, come ha scritto qualcuno sopra...