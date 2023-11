Marc Marquez e Ducati, lo spagnolo realista: 'Avrò la moto migliore, niente più scuse'

Marc Marquez ha espresso il desiderio di guidare una Ducati dopo le difficoltà riscontrate negli ultimi anni con la Honda. Il suo rapporto con la casa giapponese è stato segnato da infortuni e problemi con la moto, e Marquez è convinto che questo cambiamento fosse necessario per rilanciare la sua carriera.

Egli ha dichiarato in un'intervista che la sua esperienza con la Honda si è trasformata in un "incubo" a partire dal 2020, e ora sta attendendo di vedere se la sua decisione di passare a Ducati sarà la scelta giusta. Nonostante la stagione attuale non sia ancora terminata, Marquez è già proiettato verso il futuro nel Team Gresini, dove si prepara a una sfida impegnativa ma promettente. Non essendo stato amato dalla tifoserie per molto tempo, Marquez ha anche osservato che c'è stato un cambio di "sentiment" nei suoi confronti da quanto è stato confermato il suo passaggio.

Il suo obiettivo rimane il campionato del mondo, e Marquez è consapevole che il passaggio a Ducati comporterà anche l'opportunità di guidare la "moto migliore" senza scuse possibili. Attualmente infatti, i primi tre piloti nel campionato sono tutti su Ducati (circolano delle voci riguarda al fatto che Marquez potrebbe essere confermato anche per il 2025 a bordo di una Ducati).

Nel frattempo, Marquez si concentra sulle ultime tre gare della stagione, che saranno decisive per il campionato, con Francesco Bagnaia e Jorge Martin come principali contendenti per il titolo. Nonostante le difficoltà incontrate in alcune curve lunghe durante la stagione, Marquez è determinato a dare il massimo in questa fase finale del campionato.