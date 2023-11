Marc Marquez in Ducati, Lorenzo: 'Potrebbe battere Martin e Bagnaia, scommetto su lui'

Inizia il conto alla rovescia in vista del primo test di Marc Marquez su Ducati a Valencia, sessione di prove libere che sarà aperta al pubblico proprio per il grande evento. Un binomio che secondo molti farà faville, e fra i tifosi del duo italo-spagnolo vi è soprattutto Jorge Lorenzo.

Lo aveva detto prima ancora della firma ufficiale: “Marquez vincerà il titolo in Ducati”, e negli scorsi giorni il maiorchino ha ribadito il suo concetto. Come si legge su Motosan.es il 5 volte campione del mondo ha spiegato: “Gigi (Dall'Igna, direttore generale di Ducati ndr) ha voluto sicuramente Marquez perché punta sempre ai piloti più forti”.

Ma attenzione a due problemi che secondo Lorenzo potrebbero sorgere con l'arrivo del classe 1993 in Ducati: “Ci sono però due aspetti preoccupanti: il primo è perdere Marc dopo solo un anno, perché porterebbe con sé tutta la conoscenza acquisita. La seconda è che potrebbe battere Jorge Martín e Francesco Bagnaia. Penso che vincerà molte gare il prossimo anno. Non sono sicuro che possa lottare per il titolo, ma se dovessi scommettere, punterei su di lui”.

Un pensiero che come detto in apertura è condiviso da molti nel circus, a cominciare proprio da Bagnaia, che questo weekend si contenderà il titolo con Martin in Valencia, e secondo cui già nei test di Valencia è probabile che Marquez sia il più veloce o comunque fra i primi della classe.

Quest'anno lo spagnolo è stato protagonista di una stagione a dir poco negativa ma l'anno prossimo non avrà scusanti, o quasi, visto che avrà la possibilità di guidare una moto a dir poco performante, nulla a che vedere con la Honda delle ultime annate.

Tra l'altro assieme all'otto volte campione del mondo traslocherà a Faenza anche la Red Bull, sponsor principale del pilota, che molto probabilmente lascerà la Honda dopo anni di partnership.