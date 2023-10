Marc Marquez in Ducati Gresini, ora è ufficiale: ecco il comunicato atteso

Dopo l'ufficialità circa l'addio di Marc Marquez a Honda dopo 11 anni, mancava solo la firma fra il classe 1993 e il team Ducati Gresini, arrivata stamane. Pochi minuti fa, infatti, la scuderia di Faenza ha comunicato l'accordo ufficiale con il 6 volte campione del mondo.

“La Gresini Family - si legge sul sito del team MotoGp - è lieta di annunciare l’arrivo di Marc Marquez per la stagione 2024. Lo spagnolo, pluricampione del Mondo, ha recentemente annunciato la propria separazione da Honda e a partire dalla prossima annata sarà il nuovo alfiere del Team Gresini MotoGP al fianco del fratello Alex”.

Pubblicate anche le prime parole di Marc Marquez, che si è detto entusiasta per questa nuova sfida: “Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e Michele per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato”.

Così invece Nadia Padovani Gresini, team principal del team: “Per la Gresini Racing è un momento storico. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati tantissimo a suo fratello, e alla stessa maniera accoglieremo Marc, convinti che abbia tutto il potenziale per essere subito competitivo in sella alla Desmosedici GP23. Infine un ringraziamento doveroso a Fabio Di Giannantonio per la sua professionalità a cui auguriamo il meglio per il suo proseguo di carriera”.

Il team Ducati Gresini parla di “coppia da sogno” descrivendo quella formata dai fratelli Marquez, Alex e Marc, spiegando come il classe 1993 “Si rimetterà completamente in gioco in una squadra satellite che ha già dimostrato di saper dire la sua da quando è tornata in maniera indipendente nella classe regina”.

Marc Marquez, che avrebbe fatto una proposta indecente a Honda prima dell'addio, proverà la Ducati a fine novembre durante i test a Valencia.