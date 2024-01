Marc Marquez, sarà così la sua Ducati Gresini per la MotoGp 2024?

Sale altissima l'attesa in vista del campionato 2024 di MotoGp a cui prenderà parte anche Marc Marquez, da poche settimane ufficialmente nel team Ducati Gresini. I riflettori saranno puntati proprio sul classe 1993 che dopo anni di Honda è sbarcato a Faenza per una nuova avventura.

Marc Marquez si è portato con se lo sponsor Red Bull di conseguenza non è da escludere un cambio di colorazione per il team Gresini in vista del campionato che inizierà il prossimo marzo.

Solitamente i colori ufficiali del club sono la base azzurra mescolata ad altre tonalità come il rosso, ma secondo la pagina Instagram Whatismotodesign, non è da escludere un ritorno al passato per il team di Faenza, quindi con una prevalenza del bianco, associato ai colori Red Bull, il marchio di bevande energetiche che è il principale sponsor del pilota spagnolo.

Il designer del web ha quindi realizzato la sua idea di moto Gresini 2024 che potete trovare qui sopra o anche nel post Instagram pubblicato più sotto. Sarà così la moto ufficiale di Marquez? Difficile dirlo, magari sarà totalmente diversa oppure si avvicinerà molto al design finale, in ogni caso dovremo aspettare solo pochi giorni per poterla vedere nella versione finale visto che il prossimo 20 gennaio si terrà la presentazione nel suggestivo scenario del Cocoricò di Riccione, una delle discoteche più amate della Riviera Romagnola.

A riguardo nella giornata di ieri Gresini Racing ha pubblicato sui propri canali social una finta locandina del film “Il Discorso dei Re” con Nadia Padovani al centro e i due fratelli Marquez, Marc e Alex, ai lati, con il sottotitolo “basato su un’incredibile storia vera” e con la didascalia “Il mio castello, le mie regole, 10 giorni alla presentazione”.

Ad un utente che ha chiesto se nella scuderia ci sarà un trattamento alla pari, la scuderia ha risposto dicendo che “kings, is plural”. Iniziamo il conto alla rovescia.