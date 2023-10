Marc Marquez in Ducati Gresini quanto guadagnerà? 'Correrà (quasi) gratis'

Sono passati solo pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Marc Marquez nel team Ducati Gresini. Lo spagnolo ha firmato un contratto di un anno, per tutta la stagione 2024, con la scuderia di Faenza, di conseguenza dalla prossima primavera inizierà un nuovo importante capitolo della sua carriera.

Marc Marquez aveva comunicato pochi giorni prima l'addio ad Honda dopo undici anni e sei titoli, ma ormai fra lo spagnolo classe 1993 e il team nipponico qualcosa si era rotto alla luce di una moto senza dubbio non all'altezza delle rivali e del blasone dello stesso Marquez.

Il 30enne ha quindi colto la palla al balzo per sbarcare in Ducati dopo di che, al termine della prossima stagione, si vedrà cosà succederà. "Anche io ero convinto che la Honda non potesse rinunciare a Marc Márquez. Marc ha raggiunto l'accordo con il team Gresini dopo, credo, aver parlato con suo fratello e valutato il potenziale della moto dell'anno scorso. Da quello che ho capito correrà praticamente gratis”, ha spiegato Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, ai microfoni di Moto.it.

"Non è stato il fattore economico a guidare questa scelta – ha sottolineato il manager di Borgo Panigale - dobbiamo essere orgogliosi che lui consideri la Ducati la moto migliore per tornare competitivo”.

Ciabatti ha spiegato di essere a conoscenza del fatto che Marquez sia un “'Cattivo cliente in casa' perché abbiamo i nostri piloti che giocano nel mondiale, Bagnaia, Martin e Bezzecchi. Da un certo punto di vista non c'era bisogno di aggiungere un extra elemento di competitività. È una complessità in più che va gestita, ma è anche uno stimolo a spingersi oltre", commenta.

Il manager di Ducati ha quindi sottolineato che lo sbarco di Marquez a Faenza è un qualcosa che dipende solo dal pilota stesso e dalla squadra, escludendo che possa essere comunque un trampolino di lancio verso il team ufficiale Ducati, come invece qualcuno ha ipotizzati negli ultimi giorni, o per lo meno questo non è l'intendo della squadra italiana. In ogni caso Ciabatti non chiude la porta a doppia mandata: "Il mercato è aperto e vedremo cosa succederà nel 2025".