Marc Marquez, la Ducati Gresini avrà... le ali: lo sponsor Red Bull seguirà lo spagnolo

E' passato circa un mese dall'annuncio dello sbarco ufficiale di Marc Marquez nel team Ducati Gresini. Un matrimonio che è giunto dopo un sodalizio di undici anni fra il classe 1993 spagnolo e la Honda, ma che non poteva più proseguire a questo ritmo.

Marquez ha quindi detto addio alla sua storica compagna di viaggio, da tempo non più all'altezza delle prime della classe, per iniziare una nuova avventura a Faenza.

In attesa dell'esordio a Valencia di Marquez in Ducati, evento aperto al pubblico che costerà 10 euro, nelle scorse ore è giunta una notizia decisamente rilevante riguardante Red Bull, fra gli sponsor principali del pilota iberico.

Ebbene, come spiegato da Motorsport.com esiste una clausola che vuole di fatto la bevanda energetica in simbiosi con Marquez, di conseguenza una volta che lo stesso ha salutato Honda, anche il suo sponsor ha deciso di seguirlo.

Ecco perchè vedremo una Ducati Gresini (forse) con i loghi Red Bull sulla carena per la stagione MotoGp 2024, trasformando di fatti la due ruote italiana e mostrandola in una veste inedita. Tra l'altro, secondo gli addetti ai lavori, tale mossa Red Bull potrebbe essere vista anche in ottica economica, ovvero, che lo stipendio di Marquez in Ducati sarà in parte sovvenzionato proprio dalla bevanda, anche se ovviamente trattasi solo di voci e nulla di ufficiale.

A riguardo erano circolanti indiscrezioni, poi smentite dal diretto interessato, circa il fatto che lo spagnolo avesse corso gratis in Ducati, ma ovviamente così non sarà ed è probabile appunto che una mano venga data da Red Bull.

Un duro colpo quindi per Honda che perderà Marquez e Red Bull in brevissimo tempo: e cosa accadrà a Repsol? Da anni la moto giapponese vesti i colori della nota marca spagnola di carburanti, e per il momento sembra che almeno fino alla fine della stagione 2024 non ci saranno sconvolgimenti da questo punto di vista. Tutto potrebbe però cambiare dal 2025, non ci resta quindi che attendere notizie più certe ed eventuali conferme, sempre che mai arriveranno.