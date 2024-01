Marc Marquez in Ducati, Dovizioso controcorrente: 'Anche Lorenzo doveva spaccare tutto...'

Con la firma ufficiale di Marc Marquez con il team Ducati Gresini, il classe 1993 spagnolo si è inserito di diritto nel gruppo di piloti che per la stagione 2024 di MotoGp concorrerà per il titolo.

Molti quelli convinti che l'ex Honda darà del filo da torcere a tanti, alla luce anche degli ottimi test di Marquez in Ducati a Valencia, primo alla pausa e nella Top 5 al termine della sessione.

C'è chi però la pensa in maniera opposta, precisamente l'ex pilota Andrea Dovizioso, campione classe 125 nel 2004, che si dice convinto che Marquez possa rischiare di ripetere ciò che fece in Ducati Jorge Lorenzo.

Nel 2017 il tre volte campione del mondo sbarcò in Ducati accompagnato da un grande entusiasmo, chiudendo però le due annate successive al settimo e al nono posto, le due stagioni peggiori della sua carriera.

“Per certi versi è un po' quello che accadeva ai tempi di Lorenzo – le parole di Dovizioso a GpOne - Jorge è arrivato in Ducati, pensava di spaccare tutto, ma alla fine non è stato così. Vedremo cosa accadrà, sono davvero curioso”, aggiungendo che gli altri piloti Ducati sono “così emozionati, vogliono battere Marc e dargli del filo da torcere”.

In ogni caso secondo Dovizioso Marc Marquez “Andrà molto veloce ma dovrà adattarsi a due cose. La prima è la frenata, perché con la sua Honda è sempre stato abituato in un certo modo, tuttavia, sono del parere che si adatterà rapidamente”.

Poi ha aggiunto: “Le moto sono più fisiche e precise. Marquez, tanto per fare un esempio, quando accelera dietro ad una Ducati può inventarsi quello che vuole, ma se la moto non accelera per aderenza non può fare nulla”.

Rivolgendosi infine a Pecco Bagnaia ha concluso dicendo che a suo modo di vedere il campione in carica non dovrà pensare a quello che farà Marquez: “Bagnaia non deve dare importanza a Marquez. Dovrà pensare solo a se stesso. Perché se provi a copiare questi grandi campioni, quello che succede è che ti mandano fuori strada”.