Marc Marquez, in Ducati hanno controllato la telemetria: 'In alcune cose è straordinario'

E' Marc Marquez il protagonista assoluto delle pagine di cronaca della MotoGp di queste ultime settimane. Non ce ne voglia il fresco campione del mondo Pecco Bagnaia su Ducati, ma da quando il classe 1993 ha firmato con Gresini il mondo delle due ruote non parla d'altro.

Del resto c'è grande curiosità nello scoprire come si comporterà lo storico rivale di Valentino Rossi su una moto diversa da quella che ha utilizzato per ben 11 anni di fila, vincendo tutto ciò che poteva, e i test di Valencia di Marc Marquez, conclusisi nella Top 5, hanno già dimostrato l'enorme potenziale dello stesso.

Ad aumentare l'hype ci ha pensato Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati, che parlando con i colleghi di Mowmag.com in occasione della serata dedicata ai festeggiamenti della Rossa dopo un'annata incredibile, ha spiegato: “A me e a tutto il mondo Ducati può solo fare un gran piacere sapere che Marc Marquez, oggettivamente un pilota straordinario, ha voluto così tanto la nostra moto”.

Ma soprattutto: “Non so se ha spinto al massimo – ha spiegato l'ingegnere riferendosi alla telemetria dello spagnolo a Valencia - o se si è tenuto qualcosa, ma i dati, esattamente come quelli di tutti gli altri piloti, dicono che Marc Marquez ha punti di forza e punti di debolezza. Non sto svelando niente di assurdo: in alcune cose è straordinario, in altre può migliorare“.

In ogni caso Dall'Igna non se la sente di mettere le mani avanti su eventuali difficoltà di convivenza: “Se e quando ci saranno problemi vedremo come gestirli, come affrontarli e come superarli. Di sicuro lasceremo liberi i nostri piloti di esprimersi al meglio”.

Marc Marquez è salito per la prima volta in sella ad una Ducati lo scorso 28 novembre, e il sorriso dopo essere rientrato ai box è valso più di mille parole: la sensazione è che l'anno prossimo ne vedremo delle belle.