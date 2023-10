'Marc Marquez in Ducati anche nel 2025 a fianco di Bagnaia', c'è chi sgancia la bomba

Sono passati solo 9 giorni da quando il team Ducati Gresini annunciava ufficialmente l'arrivo di Marc Marquez. Il pilota spagnolo lascerà la Honda al termine della stagione in corso per trasferirsi in Italia dove inizierà una nuova avventura.

Ha firmato un contratto di un anno, scadenza fine 2024, ma c'è chi si dice convinto che alla fine il classe 1993 non lascerà a breve Borgo Panigale. E' il pensiero in particolare di Luca Salvadori, noto pilota di moto e youtuber, che ha pubblicato un video sul suo canale attraverso cui ha esposto il suo punto di vista in merito al futuro dello spagnolo.

“Adesso vi sgancio la bomba che dovete segnarvi e tirare fuori l’anno prossimo”, racconta Luca Salvadori come si legge su Mowmag.com. Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori Marquez potrebbe sbarcare in KTM nel 2025, ma non per Salvadori, che prefigura uno scenario per certi versi inedito per il 6 volte campione del mondo.

“L’astio che c’è stato verso di lui da parte di Ducati è comprensibile – spiega - Marc può alterare gli equilibri, faccio un esempio stupido: lui con la moto di Gresini, che è dell’anno prima,potrebbe anche vincere le prime tre gare e quell’astio molto presto potrebbe trasformarsi in amore”.

E in quel caso la situazione potrebbe letteralmente cambiare: “Mettiamo caso che Marc Marquez, nel 2024, dimostri di essere da mondiale con una moto clienti dell’anno prima – le parole di Salvadori riportate da Mowmag.com - non vedo nessun tipo di motivo per il quale non possa essere trattenuto dalla casa di Borgo Panigale, o addirittura promosso su di una moto ufficiale. Vorrebbe dire avere, in un colpo solo, il pilota più forte e mediatico sulla moto migliore oltre che levarlo alla concorrenza. Tradotto: altri parecchi anni di dominio in tasca. Riassumendo, Marc Marquez in Ducati anche nel 2025: segnate, appuntate e mettetelo nel cassetto, lo ritiriamo fuori alla quarta, quinta gara dell’anno prossimo”.

Uno scenario decisamente impensabile soltanto fino a poche settimane fa, ma nel contempo una visione futura di Ducati che in effetti potrebbe permettere alla moto italiana di dominare il campionato di MotoGp ancora a lungo: possibile secondo voi?

Tra l'altro proprio negli scorsi giorni è giunto un attestato di stima di Bagnaia verso Marquez: “Già nei test di Valencia sarà il più veloce”: che stia già prendendo le misure in vista del 2025?