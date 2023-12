Marc Marquez depone l'ascia di guerra: 'Valentino Rossi il più grande di sempre in MotoGp'

Sono passati diversi anni dalla stagione 2015, quella che segnò definitivamente la rivalità fra Valentino Rossi e Marc Marquez. Il Dottore ha spiegato di non aver ancora superato quanto avvenne otto anni fa mentre appare diverso il punto di vista dello spagnolo.

Parlando con i microfoni di TalkSport, ha infatti speso solo parole di elogio nei confronti del numero 46 italiano, forse anche per evitare dei trappoloni. Marc Marquez ha firmato con il team Ducati Gresini, e sulla due ruote di Borgo Panigale ci è salito in carriera, non con troppa fortuna, proprio Valentino Rossi.

“Valentino Rossi è stato uno dei più grandi piloti – le parole dell'ex Honda - il più grande pilota della MotoGP. È una grande leggenda”. Quindi ha proseguito: “Giacomo Agostini è un’altra leggenda, Mick Doohan un’altra leggenda… Tutti i piloti che vincono un campionato sono super-piloti. Alcuni sono fortunati con gli infortuni, altri meno. Alcuni di loro hanno gestito meglio la situazione. E' un onore vedere il mio nome tra queste leggende”.

Sulla possibilità di poter tornare a vincere il Mondiale, provando quindi ad eguagliare il record di Rossi, Marquez appare cauto: “Per il momento non credo che eguaglierò il record di Rossi perché sono lontano dal mio livello . E non posso affrontare la prossima stagione dicendo: 'Cercherò di vincere il titolo'. Sono già passati due anni dall'ultima volta che ho vinto una sola gara . Quindi, con questa statistica, non puoi dirti da una stagione all'altra: 'Ora vinco il campionato'”, e il ragionamento del classe 1993 in effetti non fa una piega: se non vinci una gara da due anni, non puoi pensare di puntare al titolo anche se hai una moto performante.

“Prima di tutto devo acquisire fiducia – ha concluso il pilota - costruire le basi, poi iniziare ad essere più veloce e cercare di migliorare in futuro”. Prossimo appuntamento, a Sepang a febbraio per i primi test del 2024 della nuova MotoGp.