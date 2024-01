Marc Marquez campione MotoGp 2024: i bookmaker hanno già deciso, ecco le quote

L'ufficializzazione dello spagnolo Marc Marquez in Ducati Gresini da qualche settimana a questa parte, potrebbe permettere al classe 1993 spagnolo di ottenere il suo nono titolo in carriera.

Ne sono convinti molti addetti ai lavori, alla luce anche degli ottimi test a Valencia di Marc Marquez, ma soprattutto i bookmaker, le case delle scommesse. Spulciando un po' i siti delle principali aziende emerge come l'ex pilota di Honda venga considerato il grande favorito per la vittoria del mondiale di MotoGp 2024, a volte con delle quote quasi imbarazzanti.

William Hill, ad esempio, segnala Marc Marquez come vittorioso con un clamoroso 1,66, davanti al campione del mondo attuale Pecco Bagnaia, staccato a quota 3,50 e quindi a Jorge Martin, rivale dell'italiano l'anno scorso, a quota 5,00.

Anche per Bwin Marc Marquez è il grande favorito per la stagione che inizierà il prossimo marzo, dato vincente a 2,00, davanti a Pecco Bagnaia a 3,25 e quindi a Jorge Martin a 5.00. Per quanto riguarda invece Better di Lottomatica, Marc Marquez viene considerato il favorito per la vittoria finale a quota 2,00, davanti a Bagnaia a quota 3,00 e quindi subito dietro Jorge Martin a 3,50.

Infine la Sisal, che è l'unica fra le grandi aziende di scommesse che invece vede favorito Bagnaia: il ducatista ufficiale è dato a quota 2,50 davanti a Marquez a 2,75 e al solito Jorge Martin a 4,50.

La nuova stagione scatterà nel weekend dell'8-10 marzo in Qatar, di conseguenza mancano ancora più di due mesi al semaforo verde, ma evidentemente gli esperti delle scommesse sono convinti che Marquez possa vincere il titolo anche se non dispone della moto con gli ultimi aggiornamenti.

Una mossa un po' azzardata? Sicuramente, del resto stiamo parlando di una “scommessa”, ma in ogni caso va detto che lo spagnolo ha moltissima fame e voglia di tornare a competere con i migliori dopo troppe annate in fondo alla classifica, a cominciare da quella targata 2023, la peggiore della sua carriera.