Marc Marquez campione 2024? 'Se non farà cose stupide, le gomme di oggi non adatte a lui'

Marc Marquez campione del mondo delle MotoGp 2024? Sì, ma solo se non farà errori stupidi. Ne è convinto Roland Berger, Direttore della Commissione Tecnica della FIM, nonché per 40 anni alla Honda, intervistato negli scorsi giorni dai tedeschi di Speedweek.

Berger si dice convinto che quella del 2024 sarà una grande stagione, facendo il paio a quanto dichiarato la scorsa settimana da Fonsi Nieto secondo cui in MotoGp si sta respirando lo stesso clima che c'era ai tempi di Valentino Rossi.

“In termini di guida è un fuoriclasse – ha spiegato Berger riferendosi al classe 1993 ex Honda - ma anche in termini di motivazione: a volte ne ha un po' troppa. Se lo si osserva da vicino, di tanto in tanto ritorna al vecchio stile che si usava una volta: ruota anteriore alzata, ruota posteriore alzata e così via. Gli pneumatici di oggi non lo gradiscono affatto. La domanda è se riesce a controllarsi abbastanza da non fare sciocchezze. Se ci riuscirà, credo che sarà un candidato per il campionato del mondo. Se non ci riuscirà, vincerà solo qualche gara”.

Nelle ultime settimane si è discusso molto della moto che avrà Marquez da quando ha firmato con il team Ducati Gresini, non aggiornata al modello 2024: “Non è uno svantaggio – precisa Berger - dopo tutto, Francesco Bagnaia è diventato campione del mondo con questa moto”.

In ogni caso per il Direttore della Commissione Tecnica della FIM il favorito rientra nel gruppo di questi tre: “Bastianini è sicuramente una scelta interessante. Di Gianantonio può farcela, così come il doppio campione del mondo in carica. Il fattore decisivo sarà fare meno sciocchezze possibili”.

Berger si è soffermato anche su Pedro Acosta, il rookie più atteso della stagione di MotoGp 2024, per molti il candidato a divenire l'erede del numero 93: “Ha una delle migliori squadre intorno a lui. Penso che sia in grado di arrivare più spesso tra i primi 10, forse vincerà un GP se le circostanze lo permetteranno. Nel Campionato del Mondo, penso che il 5°-7° posto sia fattibile, perché il suo talento è infinito”.

E si torna quindi a Marquez, l'unico campione del mondo alla prima stagione in MotoGp: “È stato un colpo di fortuna – sentenzia l'ex Honda – la moto gli si addiceva perfettamente. Ci sarà un altro colpo di fortuna come quello? Forse...”.