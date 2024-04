Marc Marquez, la caduta sul più bello ad Austin: 'Ecco che cosa è successo'

La gara di MotoGP ad Austin ha visto un'intensa lotta, con una spettacolare rimonta di Viñales e una sfortunata caduta di Marc Marquez in testa. L'otto volte campione del mondo ha concluso la gara con l'immensa delusione degli zero punti. In un'intervista a DAZN, Marquez ha rivelato di aver avuto un problema tecnico che ha causato l'incidente.

Márquez ha commentato la gara dichiarando: "A volte succede. La verità è che, fino a quando sono stato in pista, la gara è stata avvincente nonostante le difficoltà che ho incontrato. Mi sentivo abbastanza bene, ma avevo problemi con il freno anteriore che andava molto basso. Un sorpasso involontario è stato causato proprio da questo problema. Ho cercato di gestire la situazione, ma quando sono arrivato alla curva 11, la leva del freno si è rotta rendendo difficile controllare la moto. Ho fatto del mio meglio per evitare la caduta, ma la situazione era fuori controllo. È chiaro che ci sono aspetti su cui dobbiamo lavorare per migliorare le prestazioni".

Nonostante la delusione per la caduta, Márquez ha sottolineato i progressi fatti durante la stagione: "È incoraggiante vedere che siamo stati competitivi in tutte le gare finora. Dalla prima gara in Qatar, passando per Portimao fino ad Austin, dove ho lottato per le posizioni di testa. Anche se oggi sono caduto, almeno ero in testa alla gara per un po'. Ora l'obiettivo è mantenere questo andamento nelle prossime gare, anche se sarà difficile. Ogni circuito presenta sfide diverse, ma sono fiducioso che possiamo continuare a progredire" (sapete chi è il più ricco della Moto Gp?).

Parlando dei dettagli tecnici che influenzano le prestazioni, Márquez ha aggiunto: "Ci sono sempre piccoli dettagli da migliorare quando sei coinvolto in un nuovo progetto. Alcuni di essi sono più evidenti, altri meno. È importante che io e il team lavoriamo insieme per affrontare questi problemi e dimostrare un buon livello di competizione."

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle voci circolanti che indicano che Liberty Media, già proprietaria della Formula 1, potrebbe acquisire anche la MotoGP, con un annuncio imminente secondo quanto riportato dal Financial Times. L'interesse sarebbe supportato da una cifra di 4 miliardi di euro, che supererebbe presunte offerte di altri gruppi come TKO e Qatar Sports Investments.

