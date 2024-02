Marc Marquez boccia l'aerodinamica in MotoGp: 'Sembriamo la Formula 1, lo odio'

Sta per scattare il conto alla rovescia in vista del campionato di MotoGp 2024. Oggi al via i test di Sepang, dove tutti i piloti scenderanno in pista per affinare i loro bolidi quando manca poco più di un mese al semaforo verde.

Fra coloro che gareggeranno in questi tre giorni di test ci sarà ovviamente anche Marc Marquez, che di recente è sbarcato nel team Ducati Gresini, abbandonando dopo più di 10 anni la sua Honda. Dopo averla provata a Valencia, dove è stato fra i migliori, Marquez affronterà da vicino il campione del mondo Pecco Bagnaia, ma anche Jorge Martin e tutti gli altri seri contendenti per il titolo 2024.

“Non vedo l’ora di riprovarla in un circuito nel quale ho faticato molto in passato – le parole di Marquez riferendosi a Sepang, dichiarazione riportate da Motorsport.com e Corsedimoto - Valencia mi piace e va bene per il mio stile di guida, ma sono più curioso di provare qui (in Malesia ndr) e in Qatar, due piste in cui faccio più fatica. Sarà un pre-campionato differente, perché di solito in un team ufficiale hai tante cose da provare, ora sarà il contrario. Devo lavorare su me stesso, adattarmi alla moto e cercare di capire come Pecco, Martin e gli altri piloti guidano la Ducati, per imparare da loro“.

Marquez ha però qualcosa da ridire sull'aspetto estetico delle moto, a suo modo di vedere dotate di fin troppe appendici: “Quando ho visto le foto dello shakedown e di alcune parti aerodinamiche – ha precisato il classe 1993 - sembravano quelle della Formula 1. Per quanto mi riguarda, odio quella direzione e le regole che la permettono. Ogni volta vediamo più aerodinamica e non mi piace, però dobbiamo adattarci“.

Gli ingegneri e i progettisti continueranno su questa falsa riga almeno fino a quando non verrà introdotto il nuovo regolamento del 2027, che potrebbe modificare l'estetica delle nuove moto, anche se nulla a riguardo è già stato deciso.