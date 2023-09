Marc Marquez, niente anno sabbatico: ' Solo Alonso può farlo, ma lui è inumano'

Continua a tenere banco il futuro del numero 93 della Honda ufficiale, Marc Marquez. Il team Ducati Gresini sembrava ad un passo fino a pochi giorni fa, ma la notizia è stata smentita dallo stesso centauro spagnolo, reduce da una stagione a dir poco deludente.

Basti pensare che Dani Pedrosa, dopo il recente show a Misano a 37 anni, ha ottenuto più punti con una sola gara rispetto all'intero campionato sin qui disputato dal classe 1993 sei volte campione del mondo di MotoGp.

Marquez ha spiegato di aver tre diversi piani in vista del 2024, la prossima stagione: “Di fronte a situazioni critiche, chiunque cerca soluzioni. Ho questi tre progetti, che terrò per me. Il mio obiettivo oggi è quello di avere un contratto con la Honda, ed è costante poiché questo marchio mi ha dato molto” aggiungendo che solo la sua "cerchia più ristretta" sa cosa ha in mente.

In ogni caso, tra i piani in programma non vi è alcun pensionamento: “Quando ero in cattive condizioni fisiche – ha ammesso - ci ho pensato perché soffrivo e non mi divertivo ad andare in bicicletta. Ma mi sto godendo la mia passione, che è il motociclismo".

Stessa cosa per quanto riguarda l'anno sabbatico, 12 mesi lontani dal circus, ed a riguardo ha elogiato Fernando Alonso, che si era ritirato dalla Formula 1 per poi tornare più in forma che mai: “Solo uno come Fernando Alonso, che ha un talento disumano, può farlo. Quando si trovano in una situazione critica, gli esseri umani cercano soluzioni. Se siano fattibili o meno rimane sconosciuto”.

Quindi ha aggiunto e concluso: “Ho un contratto per il prossimo anno e il mio impegno resta assoluto. Tuttavia è vero che cerchiamo sempre il meglio per il futuro ma attualmente il mio impegno è al 100% con Honda”. Insomma, bocca cucita sul futuro: solamente a fine stagione scopriremo forse la verità.