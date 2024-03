Marc Marquez e Alex, nuovo bolide in garage: arrivano due Audi RS

Marc e Alex Márquez sono ora compagni di squadra per il team Ducati del Campionato del Mondo MotoGP, e sono ufficialmente i due "fratelli immagine" del marchio Audi in Spagna, e per questo entrambi hanno ricevuto due bolidi direttamente da Audi Sports. Marc guiderà un'Audi RS 6 Avant Performance, mentre Álex avrà un'Audi RS 4 Avant.

L'Audi RS 6 Avant Performance di Marc è equipaggiata con un potente motore V8 biturbo da 4.0 litri che eroga 630 CV di potenza e 850 Nm di coppia, consentendo alla berlina sportiva di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Álex, invece, guiderà l'Audi RS 4 Avant, alimentata da un motore V6 TFSI da 2,9 litri che produce 450 CV di potenza e 600 Nm di coppia, raggiungendo i 100 km/h da ferma in 4,1 secondi (date anche n'occhiata alla nuova Audi RS6 Avant GT).

Marc ha espresso la sua felicità per questa collaborazione con Audi Sport "Sono molto felice di questo accordo che mi unisce a uno dei marchi leader nel mondo automobilistico. Mi piace il design Audi e le caratteristiche offerte dai loro veicoli, ma c'è qualcosa di ancora più importante: la ricerca costante di perfezione ed eccellenza. Entrambi (Marc e Audi) portiamo nel nostro DNA valori come il miglioramento e la perseveranza. Confido che sarà l’inizio di un bellissimo percorso insieme in questo 2024".

Alex, invece, ha dichiarato: "questa alleanza mi rende particolarmente entusiasta perché dimostra che Audi continua a sostenere il nostro sport, è un marchio che mi trasmette credibilità e fiducia. Lavoro in moto, ma nella mia vita quotidiana l'auto è fondamentale e la RS 4 Avant si adatta a tutte le mie esigenze".

La prima gara di Marc Marquez in sella alla Ducati è stata un successo. Il pilota spagnolo si è piazzato al quarto posto al GP del Qatar. Rispetto agli anni precedenti con la Honda, Marquez ha detto di aver trovato la Ducati più facile da guidare da un punto di vista fisico, e che ciò gli ha trasmesso maggiore sicurezza e meno sforzo durante la guida. Nonostante sia stata comunque una gara impegnativa, Marquez ha dimostrato di poter competere con i migliori, con Francesco Bagnaia il punto di riferimento principale.

