Le mappe avanzate di TomTom arrivano sulle auto Hyundai, Kia e Genesis

Hyundai Motor Group (HMG) rafforza la sua partnership con TomTom: il celebre marchio della navigazione satellitare fornirà supporto a tutti i prossimi veicoli del gruppo, pensiamo dunque a vetture Hyundai, Kia e Genesis in Europa.

La partnership aveva già arricchito le auto luxury a marchio Genesis negli Stati Uniti, ora anche i veicoli commercializzati in Europa di Hyundai e Kia potranno godere di mappe e dati sul traffico in tempo reale. Le mappe avanzate di TomTom supportano anche la navigazione in-dash dei veicoli e le funzioni di Guida Autonoma di Livello 2, con gli ADAS che in questo modo conoscono in anticipo la strada per aumentare la sicurezza. L’Highway Driving Assist (HDA) di HMG si basa infatti sulle mappe avanzate per adeguare la velocità in modo automatico grazie a strade e cartelli stradali, limitare la velocità in prossimità di curve e salite in autostrada.

I dati contenuti nelle mappe avanzate di TomTom sono di fatto perfettamente compatibili con la nuova normativa ISA (Intelligent Speed Assistance) in vigore da luglio 2022 (abbiamo provato il nuovo limitatore di velocità obbligatorio). “Siamo entusiasti del fatto che chiunque si metta alla guida di una nuova Hyundai o Kia in Europa possa beneficiare del comfort e della sicurezza garantiti dalla tecnologia di geolocalizzazione di TomTom, la migliore della categoria”, ha affermato Haeyoung Kwon, Vice President capo della divisione Infotainment Development in HMG.



“TomTom è un partner di cui ci fidiamo per fornire dati cartografici estremamente accurati, per migliorare la nostra tecnologia Highway Driving Assist, e informazioni sul traffico in tempo reale che ci aiutano a ottimizzare l’assistenza alla navigazione. È un piacere ampliare la nostra collaborazione con Hyundai Motor Group in modo che tutte le loro auto in Europa siano dotate della tecnologia TomTom”, ha affermato Antoine Saucier, Managing Director di TomTom Automotive. “Il Gruppo Hyundai è uno degli attori più innovativi e lungimiranti nel settore automobilistico e non vediamo l'ora di collaborare nel prossimo decennio, creando soluzioni pionieristiche che offrono libertà di movimento in modo sicuro, divertente e pulito”.