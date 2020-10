Questa mappa del mondo mostra le auto elettriche di maggior successo

Nel corso del 2019 la vendita complessiva globale di auto elettriche ha raggiunto quota 2,1 milioni di esemplari. Quest'anno la situazione si è rivelata piuttosto complicata a causa della pandemia di coronavirus, ma i numeri restano davvero ottimi e in grande crescita per il settore.

Uswitch ha analizzato i dati di vendita in tutto il mondo per rappresentare le EV più popolari in ogni Paese, e a quanto pare i risultati non sono particolarmente sorprendenti. Su Uswitch.com è possibile dare un'occhiata ad una mappa interattiva, la quale rivela che la Tesla Model 3 è in vetta alle classifiche di vendita in 21 dei 60 Paesi presi in esame, e rappresenta tra l'altro la EV più venduta in assoluto.

I numeri parlano anche di un sorpasso da parte degli Stati Uniti sulla Cina per quanto concerne le dimensioni del mercato, e proseguono raccontando di una buona popolarità ottenuta dalla Nissan LEAF (preferita in 9 Paesi), dalla Renault Zoe (preferita in 7 Paesi) e dalla BAIC E-C Series. L'immagine in fondo alla pagina menziona anche l'Audi e-tron, la Skoda Citygo EV, la Volkswagen e-Golf e la BMW i3.

Queste le parole di Sarah Broomfield, esperta nel campo energetico presso Uswitch:"La ricerca rivela che la Tesla Model 3 domina il mercato in 19 Paesi. Ciò potrebbe esser dovuto al fatto che si tratti della Tesla più economica sul mercato, ma al contempo dispone di un sistema di guida autonoma. E' bello poi sapere che altri produttori come Renault e Nissan si siano guadagnate il successo nel mercato EV in parecchi Paesi."

Broomfield successivamente ha allargato il discorso riflettendo su quanto le persone siano in cerca di auto sempre più efficienti, caratteristica che già da un po' alcuni modelli di EV riescono a garantire. A breve i produttori potrebbero provare a introdurre i loro veicoli anche sul continente africano, e da questo punto di vista Broomfield ci ricorda che sul lungo termine le auto elettriche sono meno costose da mantenere rispetto a quelle tradizionali.

A proposito di efficienza e autonomia, vogliamo rimandarvi alle ultime informazioni sulla Tesla Model Y europea: è appena emerso che il SUV di Fremont potrebbe offrire 660 chilometri di autonomia. Il merito è soprattutto delle nuove celle 4680, presentate di recente al Tesla Battery Day.