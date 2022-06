La mappa del MIMO 2022: tutte le auto in mostra a Milano

Milano si prepara a ospitare una nuova edizione itinerante del MIMO, il Milano Monza Motor Show, che quest'anno si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022 con una gradita novità: l'orario è stato prolungato, si potranno visitare gli stand dalle 9 del mattino alle 23.

Se state pensando di fare un giro a Milano e di godervi le auto in esposizione, vi diamo una mano con la mappa ufficiale delle vetture in mostra. Se bramate di vedere supercar fuori di testa, non perdete il percorso "Supercar in the city" by VELOCE e 777 Collection. Tali vetture sono riconoscibili per via del totem rosso, nello specifico in piazza Duomo trovate McLaren Elva, Dallara EXP, Mercedes-Benz AMG GT Black Series e Merceders-Benz McLaren SLR



E ancora: Ferrari F12tdf, Pagani Imola, Porsche 918 Spider. In corso Vittorio Emanuele Jannarelly Design-1, Lamborghini Murcielago SV, Porsche 1973 Carrera RS lightweight, Porsche 964 RS 3.8, In via Monte Napoleone Dallara Stradale, Lamborghini Aventador Ultima Roadster, Ferrari 812 Competizione. In via Mercanti BMW M3 Competition Xdrive e BMW M1000RR.

Quelli che seguono invece sono tutti i modelli esposti a Milano: Aiways Leasys Rent U5, Alfa Romeo Tonale (scopri nuovo Alfa Romeo Tonale 2022), Aston Martin DBS, Aston Martin DBX 707, Bentley Continental GT V8 Convertible, Bentley Bentayga S, Chevrolet Corvette Stingray,

Citroën Nuovo Suv C5 Aircross Hybrid, Dodge Challenger SRT Jallbreak, DR 3.0, DR 5.0, DR 6.0, DR 7.0, DS4 E-Tense, Energica Experia Green Tourer, EVO 3, EVO 4, EVO 5, EVO Cross 4.

Ferrari 296 GTB, Fiat New 500e la prima by Bocelli, Harley Davidson Pan America Special, Harley Davidson Nightster, Hyundai loniq 5, Hyundai Spot, Hyundai Kona Electric (10 motivi per acquistare nuova Hyundai KONA Electric), Hyundai, Tucson Plug-In Hybrid, Honda Civic e:HEV Sport, Honda HR-V e:HEV Advanced Sport Pack, Honda Jazz Crosstar Executive eCVT, Honda Hondae.



E ancora ICKX K2, Jeep Grand Cherokee 4xe, Kawasaki Ninja NH SX, KIA Niro, Lamborghini Huracàn Tecnica (ufficiale la nuova Lamborghini Huracàn Tecnica), Lancia Y Ferretti, Lexus NX, Mazda CX-60, McLaren Artura by MSO, McLaren Senna, Mercedes-Benz AMG SL, Mercedes-Benz Classe E Coupé, Mole Urbana e Mole Costruzione artigianale, MV Agusta, MV Superveloce, Nissan Ariya, Opel Nuova Astra Plug-in Hybrid, Pagani Huayra R, Pagani, Huayra Roadster BC.

Peugeot Nuova 308 SW Plug-In Hybrid, RAM 1500 Limited Night Edition, Soriano Motori Giaguaro, Sportequipe S1, Sportequipe S5, Sportequipe S6, Sportequipe S8, Suzuki Jimny Pro, Toyota Nuova Corolla Cross, Touring Superleggera Arese RH95, Zagato Mostro Barchetta Zagato by Maserati, Zero Motorcycles SR.

Questi invece i modelli in test drive a viale Gadio, dal 16 al 19 giugno dalle 9 alle 19. Aiways U5, Alfa Romeo Tonale, Citroën C5 X Hybrid Plug-In, Citroën Ami 100% Electric, DS4 E-TENSE, Fiat Nuova 500 3+1, Hyundai I0NIQ 5, Hyundai KONA Electric, Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid e Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid, Honda HR-V e:HEV Advance Style, Honda HR-V Full Hybrid, Honda Jazz e:HEV Executive, Honda Honda e Advance 17".

Jeep Wrangler 4xe, Mazda CX-5, Mazda CX-30, Mazda MX-30, Mazda3, Nissan Aryia, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, Opel Nuova Astra Plug-In Hybrid e Peugeot Nuovo Suv e-2008, Seres 3. Per gli appassionati di due ruote a disposizione Zero Motorcycle con la SR/S e Harley-Davidson con la Pan America 1250.