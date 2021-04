Manzo cade dal rimorchio e blocca l'autostrada per più di un'ora

Di incidenti particolari sulle nostre pagine ne abbiamo riportati parecchi ma è molto probabile nessuno, compresi i cittadini di Atlanta, in Georgia, si sia mai ritrovato nel traffico autostradale a causa di un animale con malcelati sogni di libertà.

Poche ore fa un veicolo con rimorchio trasportante un numero non meglio specificato di manzi è stato abbandonato da un irrequieto esemplare sulla Interstatale 285 in direzione ovest, per il disagio di centinaia e centinaia di automobilisti. In base a quanto riportato dall'emittente locale WSB-TV Atlanta potrebbero persino essersi verificati dei tamponamenti. Altri notiziari del posto non sono riusciti a confermare il collegamento tra gli incidenti e il manzo sulla carreggiata, ma l'evenienza non ci sorprenderebbe affatto.

A ogni modo la polizia è intervenuta quasi immediatamente per liberare il tratto stradale interessato, ma a quanto pare gli agenti hanno impiegato interminabili minuti a legare l'animale con una corda (fornita da un automobilista) e ad indirizzarlo dove desiderato. Le forze dell'ordine hanno confermato la caduta del manzo dal rimorchio, ma per il momento quest'ultimo ha dovuto abbandonare i sogni di libertà per ricongiungersi col suo proprietario. La prossima volta dovrà tirar fuori una strategia migliore.

A proposito di strani avvistamenti sulla carreggiata vogliamo citare il rarissimo attraversamento da parte di un leone marino, nonostante si trovasse a molti chilometri dal mare. Altrettanto pericoloso è stata l'invasione della carreggiata ad opera di un puma, ma l'Autopilot di una Tesla è riuscito ad evitarlo.