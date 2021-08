La manutenzione di una Tesla costa molto meno di un'auto tradizionale? C&D dice di no...

Chi acquista un’auto elettrica lo fa solitamente anche per via dei costi di manutenzione estremamente bassi, ma è davvero così? Per scoprirlo Car and Driver (C&D) ha svolto un test su una Tesla Model 3, ritrovandosi di fronte a una realtà alquanto “scomoda”.

La rivista ha utilizzato una Tesla Model 3 per quasi 50.000 km e alla pubblicazione dei risultati ha scritto: “Attualmente i risparmi sulla manutenzione sono alquanto minimali rispetto a un’auto tradizionale”. A quanto pare, i costi di manutenzione si sono rivelati leggermente migliori solo rispetto ad altri due veicoli a benzina che stavano testando in parallelo. Sulla Model 3 non c’è bisogno di cambiare l’olio, è vero, i ragazzi di C&D hanno però riscontrato che le pinze dei freni vanno regolarmente lubrificate, poiché grazie alla frenata rigenerativa si utilizzano molto meno.

Questa operazione si è resa necessaria ben tre volte durante il test, per un totale di 432 dollari di spesa (circa 365 euro). È comunque meno rispetto a quanto speso su una BMW M340i o su una Kia Telluride, che son costate rispettivamente 539 dollari e 728 dollari. Tuttavia non è mancata qualche polemica. Nella lista completa delle spese, infatti, sono state inserite voci che forse non sarebbero dovute rientrare nella cosiddetta “manutenzione ordinaria”, il vero focus del test.

Troviamo infatti 1.200 dollari per la riparazione del tetto panoramico e 1.100 dollari per un nuovo parabrezza, su tutte le auto però può capitare di prendere un sassolino maledetto, l’auto elettrica in questo non aumenta o diminuisce la fortuna/sfortuna. Anche le gomme sono state cambiate dopo circa 50.000 km, delle Michelin Primacy MXM4 disegnate appositamente per Tesla come primo equipaggiamento; al loro posto son state messe delle Michelin Pilot Sport 4 del costo di 1.157 dollari.

A parte queste spese, l’auto non ha avuto bisogno di riparazioni particolari per quasi 65.000 km, nulla ha funzionato male, a causa delle spese elencate sopra però i costi rispetto a una vettura tradizionale non sono cambiati più di tanto. Siete d’accordo con l’approccio di C&D? Noi abbiamo ovviamente ridotto e parafrasato, per saperne di più trovate l’articolo originale in fonte.