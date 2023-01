Quanta manutenzione per l'Aston Martin Valkyrie: nuova trasmissione ogni 50.000 km

Le hypercar sono incredibilmente esclusive e spesso con prezzi fuori di testa perché rappresentano il meglio che un costruttore possa offrire, talvolta sperimentando soluzioni che esulano dalle costrizioni dei regolamenti delle competizioni. L’Aston Martin Valkyrie è una di quelle auto, ma è così speciale da richiedere una manutenzione pazzesca.

E non parliamo di prezzi, dopotutto i clienti di Gaydon che possono permettersi un’auto da 2,8 milioni di euro non saranno certo spaventati dai costi di mantenimento, ma piuttosto dai certosini intervalli di manutenzione che richiedono i singoli componenti, che ovviamente hanno una vita decisamente più ridotta rispetto alle compatte o ai SUV che vediamo solitamente per strada.

Partendo dalle cose più semplici, la sostituzione dell’olio, del filtro dell’olio e del tappo di scarico della trasmissione va effettuato ogni 6.200 miglia (circa 9980 km) a cui vanno aggiunti i normali cambi d’olio del cambio ogni 3.100 miglia (circa 4.490 km). Invece la trasmissione va sostituita completamente dopo appena 31.000 miglia (poco meno di 50.000 km).

E non finisce qui, perché il liquido dei freni va cambiato una volta all’anno, ogni 12 mesi, l’unità di trasmissione del carburante va sostituita poco prima dei 50.000 km, mentre i semiassi posteriori durano un po’ più a lungo, ma comunque vanno sostituiti poco prima dei 100.000 km.

Ogni 12 mesi il cliente dovrà sostituire anche le cinghie di allineamento per le imbracature del sedile, mentre le cinture stesse vanno cambiate ogni cinque anni. Infine vale la pena nominare anche i serraggi center-lock che vanno cambiati ogni 9.600 km oppure dopo cinque cambi cerchioni, ma la lista di scadenze continua ed è ancora lunga.

Ciò ci fa capire che queste vetture sono stradali sì, ma paragonabili a vere e proprie vetture da corsa, in termini di attenzione ai particolari e cure che richiedono: e per farvi un’idea di quanto sia veloce, sedetevi al fianco di Nico Hulkenberg per un giro a bordo dell’Aston Martin Valkyrie AMR Pro.