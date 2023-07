La manutenzione dell'Aston Martin Valkyrie costa come due Lamborghini Huracan

L'Aston Martin Valkyrie è una hypercar favolosa, una delle più desiderate in circolazione. Il suono emesso dal suo V12 e le prestazioni della stessa vettura, sono qualcosa di fantastico, ma co-tanta bellezza ha un prezzo.

Ovviamente chi acquista un'Aston Martin Valkyrie, fra le 10 auto più belle del MIMO 2023, gode di un ricchissimo portafoglio tenendo conto che di listino sta a 3 milioni di euro tasse escluse. A sorprendere sono però i costi delle manutenzioni dei primi 36 mesi, i 3 anni da quando si è in possesso della belva, per un totale di circa 490mila euro, più di due Lamborghini Huracan, tenendo conto che l'auto del Toro ha un prezzo di 190mila euro circa.

I costi non sono poi così giustificati, visto che vale il discorso di sopra: stiamo acquistando un'hypercar incredibile ed esclusiva, quindi chi la vuole deve “subire” prezzi esagerati. In ogni caso la prima manutenzione avviene dopo appena 1.000 chilometri (o 6 mesi), leggasi 29mila euro di spesa. A 5.000 km o 12 mesi il secondo tagliando, altri 100 mila euro, quindi, dopo 10mila km o 24 mesi altri 175 mila euro e infine altri 110mila euro a 36 mesi o dopo aver compiuto 15mila km.

Ogni 50mila km Aston Martin inoltre ricostruisce la trasmissione della Valkyrie, quindi a 100mila i semiassi posteriori devono essere sostituiti, mentre ogni 10mila chilometri vanno cambiati i blocchi e i coni centrali delle ruote. Nulla invece per quanto riguarda il motore, ma in ogni caso non saremmo sorpresi da altre “fatture” choc.

La Valkirye è stata prodotta nella versione Spider in 85 unità, e 25 nella versione AMR Pro, quella limitata alla pista, per un totale di 150 esemplari, tutti già esauriti: chissà se i proprietari hanno visionato prima dell'acquisto i costi di manutenzione.

In ogni caso il gioiello inglese non è la supercar più cara in assoluto: fra le 5 auto più care da mantenere ce ne è una che arriva fino a 790mila euro in pochi mesi.