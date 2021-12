Manthey Racing svela il kit per la Porsche 911 GT3 2022: ancor più veloce della precedente

Tanti preparatori che si dedicano alle vetture Porsche, ma quando si ricerca la massima prestazione ed efficacia in pista, la scelta è soltanto una, e si chiama Manthey Racing. L’azienda tedesca mette a punto le Porsche che porta in gara e con cui vince la 24 ore del Nürburgring, per poi trasferire il knowhow sui kit dedicati alla vettura di serie.

Dopo aver visto in azione la strabiliante Porsche 911 GT3 MR da record sul circuito del Nordschleife, adesso è arrivato il momento di togliere i veli dal nuovo kit dedicato all’ultimo modello della GT3, che verrà commercializzato nel secondo quarto del 2022.

I punti salienti della preparazione interessano il corpo vettura, che diventa più aggressivo ed aerodinamicamente efficace con l’adozione di un nuovo splitter frontale e baffi aerodinamici sul lato del paraurti, un diffusore ancor più generoso al posteriore, e un inedito alettone in fibra di carbonio a completare il nuovo look del retrotreno.

Inoltre compaiono nuovamente le ruote carenate sull’asse posteriore, grazie all’adozione dei cerchi dorati Manthey OM-1 con razze dal disegno ad Y. Dietro ai cerchioni si nasconde un impianto frenante rinnovato con nuove pastiglie e tubi in treccia metallica, mentre le sospensioni diventano completamente regolabili nelle alte e basse velocità di compressione ed estensione.

Come di consueto, il kit è frutto di ore e ore di test sull’asfalto del Nurburgring, il circuito per eccellenza quando si tratta di sviluppare un assetto adatto a tutte le situazioni, specialmente se dovrà essere utilizzato anche in strada, dove le strade non sono certo lisce come quelle di una pista. L’obiettivo di Manthey era quello di mettere a punto un assetto che fosse più veloce in pista continuando ad essere confortevole da guidare su strada.

Nicolas Raeder, amministratore delegato di Manthey-Racing, ha affermato: "Durante la messa a punto, il modello finale del kit ha effettuato un giro del Nordschleife, il circuito di riferimento tradizionale per tutte le auto sportive, 17 secondi più veloce del suo predecessore".

Un risultato strabiliante se si tiene conto che il motore mantiene le specifiche di fabbrica, ossia 6 cilindri da 4.0 litri capace di 510 CV e 469 Nm di coppia, accoppiato alla trasmissione automatica doppia frizione a 7 rapporti oppure ad un cambio manuale a 6 rapporti.

Per chi invece non vuole rinunciare alle prestazioni della 911 GT3, ma preferisce un corpo vettura più sobrio, c’è la Porsche 911 GT3 con pacchetto Touring, che elimina l’imponente ala posteriore.