Mantenere un'auto oggi costa meno rispetto al 2019: i dati regione per regione

Quanto costa mantenere un’auto per un anno in Italia? Secondo un nuovo studio di SOStariffe.it servono quasi 1.500 euro, una cifra che può sembrare alta ma che è in netto calo rispetto al 2019.

Nel corso di questo 2020 infatti l’Osservatorio di SOStariffe.it ha notato che i costi di gestione di un’automobile - e parliamo di bollo, assicurazione, revisione e carburante - sono diminuiti del 7,4% rispetto allo scorso anno. I risultati parlano di una spesa media di 1.492,64 euro/anno, 775,88 euro dei quali servono per il carburante, 532,68 euro per l’assicurazione.



Esistono però differenze da regione a regione: secondo lo studio la Campania è la regione in cui costa di più mantenere un’auto per un anno, servono infatti 2031,50 euro di media. Le polizze RC Auto infatti hanno mediamente un costo più elevato rispetto al resto d’Italia, in Val d’Aosta e Liguria invece il costo medio per la gestione dell’auto è più basso - si registrano infatti 1.240,19 euro (-19,27%) e 1.341,45 euro (-10,5%).

In Puglia invece si registra il calo più marcato del costo medio rispetto al 2019: dai 1.863,83 euro del 2019 si è passati ai 1.442,70 euro del 2020, un dato in discesa del 22,6%. In basso trovate le tabelle con tutti i dettagli regione per regione.