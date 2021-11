Mansory trasforma anche la Bugatti Chiron: siamo nell'Olimpo dell'opulenza

Un paio di anni fa Mansory rivelò i piani per modificare la Bugatti Chiron. La hypercar ritoccata dalla casa di tuning tedesca avrebbe dovuto prendere il nome di Centuria, ma da quel momento non sono più arrivate notizie sul progetto.

Adesso però Mansory ha tirato nuovamente in ballo l'argomento mostrando, attraverso i suoi canali social, l'assurdo bolide in tre configurazioni differenti. La prima Mansory Centuria vanta una carrozzeria che alterna il nero, le parti in fibra di carbonio e il rosso scuro per un effetto di grande impatto. Le altre due combinazioni invece vedono dominare rispettivamente l'oro e l'argento.

Ovviamente il tuner non si ferma mai a ritocchi così leggeri (un esempio è la Mansory F88XX ritoccata e potenziata), e in effetti ha riprogettato il paraurti anteriore, ha alterato l'enorme alettone posteriore e sostituito i cerchi di serie con un set assolutamente minaccioso. Interessante è anche l'installazione di prese d'aria sportive sui passaruota anteriori e il redesign delle minigonne.



Anche l'abitacolo offre al cliente la massima personalizzazione. Come dimostrano le immagini in fondo alla pagina, l'acquirente può selezionare i colori applicandoli come meglio crede, anche se a quanto pare i nuovi materiali per il tunnel centrale, gli interni delle portiere, il volante e i sedili sono prestabiliti dalla compagnia.



Fa particolarmente effetto l'esemplare con l'abitacolo in blu ed argento, probabilmente perché il primo colore non viene quasi mai utilizzato in modo così estensivo all'interno di un'autovettura. La macchina in nero ed oro invece è un po' più "convenzionale", anche se a molti una cabina esageratamente aurea potrebbe risultare troppo pacchiana.



