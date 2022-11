Mansory Tempesta Verde, una speciale Ferrari Roma bicolore bianca e verde

A marzo Mansory ha presentato un kit estetico dedicato alla Ferrari Roma che di fatto stravolgeva l’eleganza della sportiva del cavallino, trasformandola in una belva inferocita non solo nell’estetica ma anche nella sostanza, ma adesso ha svelato un nuovo esemplare unico che sfoggia una vernice bicolore che non può passare inosservata.

Impossibile non notarla per due motivi principali: il primo è indubbiamente il verde quasi fluorescente che contraddistingue la fiancata sinistra, a contrasto con la tinta bianca del lato destro, che assieme le donano un look che la renderebbero l’auto perfetta per Due Facce, il famoso villain della DC Comics.

A dividere le due colorazioni c’è il tricolore italiano che percorre l’auto in tutta la sua lunghezza, con il verde che inizia a sfumare verso il bianco dopo averlo oltrepassato. L’estetica non presenta poi particolari differenze rispetto al kit presentato la scorsa primavera, caratterizzato dall’uso spropositato di fibra di carbonio per tutte le parti della carrozzeria, compreso il cofano ispirato alla Ferrari 812 Competizione (sentite il sound della prima Ferrari 812 Competizione consegnata in Regno Unito).

La colorazione sgargiante della Mansory Tempesta Verde continua invece all’interno dell’abitacolo, dominato da una tonalità di verde che sarebbe in pendant con l’irascibile Hulk, per restare in tema di supereroi. La parte più bassa della plancia è invece rivestita in pelel bianca e non mancano numerosi tricolori, visibili sulla console centrale, sui sedile e sui profili delle alette in carbonio per il cambio marcia.

Infine, il motore della Ferrari Roma è stato poi vitaminizzato per toccare i 710 CV di potenza e 865 Nm di coppia, che le donano uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e una velocità massima di 332 km/h. Il prezzo di questa creazione non è stato reso noto dal preparatore, ma si parla di cifre spaventosamente alte.