Mansory si supera ancora: ecco la Ferrari 812 'Stallone'

Mansory è una casa di tuning tedesca specializzata nella modifica di vetture sportive o di lusso, la quale in passato ci ha deliziato con lavori del calibro di una Ford GT rivoluzionata o della Mercedes SLR McLaren trasformata nella Batmobile perfetta.

Anche questa volta il team si è tenuto su livelli altissimi presentato il bolide visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina. Come potete notare voi stessi, si tratta di una Ferrari 812 GTS, che per l'occasione è stata denominata "Stallone".

Il razzo stradale a motore anteriore è stato verniciato nella tonalità Daytona Grey con accenti in blu, ma siamo sicuri che i clienti avranno la possibilità di personalizzare estensivamente ogni esemplare scegliendo il colore più appropriato. Il kit per la carrozzeria invece è fisso, e dobbiamo dire alquanto apprezzabile.

Esso porta in dote paraurti anteriori e posteriori rivisitati, minigonne distintive e un retrotreno stravolto tramite l'installazione di un torreggiante alettone e di un vistoso diffusore per la gestione dei flussi d'aria. Non manca un nuovo set di cerchi appositi i quali misurano 21x9,5 pollici all'anteriore e 22x12 pollici al posteriore, mentre gli pneumatici i quali li avvolgono sono unità rispettivamente da 265/30 e 335/25. Bisogna infine citare l'inclusione di uno splitter con alette ambo i lati, diffusori culminanti esternamente con appendici aerodinamiche, specchietti retrovisori proprietari e prese d'aria di fianco alle ruote anteriori. Ogni componente appena citato è costruito in leggerissima fibra di carbonio.

Riguardo lo stile degli interni lasciamo a voi ogni giudizio, ma sotto il cofano del prodotto del Cavallino Rampante è presente il solito V12 aspirato da 6,5 litri, che Mansory ha provveduto a ritoccare al livello della ECU e a potenziare per quanto concerne il sistema di scarico. Alla fine la macchina eroga 840 cavalli di potenza e 720 Nm di coppia incanalati verso le sole ruote posteriori.

