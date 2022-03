Mansory stravolge la Ferrari Roma: dite addio all'eleganza della gran turismo italiana

La Ferrari Roma è considerata da molti come uno dei modelli più eleganti usciti di recente dalla fabbrica di Maranello, e per il famoso designer Frank Stephenson la Roma rasenta quasi la perfezione. Per un preparatore non dev’essere cosa facile mettere mano su un’icona come questa, ma Mansory non si è fatto problemi e l’ha stravolta.

Dimenticate l’eleganza e le linee sinuose e pulite (qualcuno ha incastrato una Ferrari Roma tra i vicoli di un paesino italiano), la Ferrari Roma by Mansory non è più una altezzosa gran turismo ma diventa una lottatrice di strada, muscolosa e cattiva, che mette da parte le superfici plastiche in favore di splitter, spoiler, sfoghi d’aria e chi più ne ha, più ne metta.

Come tradizione Mansory, bisogna aspettarsi un incremento delle prestazioni, fibra di carbonio a profusione, dettagli “total black” e rivestimenti di prim’ordine. La potenza sale infatti a 710 CV con 865 Nm di coppia, con una velocità massima che sale a 332 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,1 secondi.

In termini di design, il nuovo kit estetico si compone di moltissimi componenti inediti, a partire dal paraurti frontale completamente ridisegnato e movimentato dalla presenza di nuove prese d’aria e splitter più pronunciato. Il tutto prosegue poi con le minigonne laterali piuttosto spioventi, che portano poi al posteriore, dominato da un diffusore enorme in fibra che integra anche una luce centrale ispirato alle vetture da corsa, mentre ai lati presenta delle aperture aerodinamiche.

Anche il cofano è realizzato interamente con la pregiata fibra nera, e presenta un disegno ispirato a quello visto sulla Ferrari 812 Competizione. Tutti i componenti del kit estetico sono realizzati in fibra di carbonio forgiata, a contrasto con la carrozzeria verniciata in tinta bordeaux. Il look finale può piacere come no, ma senza dubbio è ben diverso dalla Ferrari Roma originale. Voi cosa ne pensate?