Mansory Star Trooper: la Mercedes-AMG G63 che viene da un'altra galassia

Ultimamente il web, e non solo, si sta interessando moltissimo alla Classe G di Mercedes. Sarà l'idea di un possibile addio dalla line-up della stella? Può essere, soprattutto dopo le dichiarazioni di un importante manager della compagnia. In ogni caso oggi vi presentiamo una G63 versione Star Trooper.

Nelle ultime settimane abbiamo visto una Classe G volare da un elicottero, inoltre Brabus ha presentato da poche ore la sua G63 definitiva, la spettacolare 800 Adventure XLP, prima di arrivare a giudizi affrettati in quanto a bellezza aspettate di ammirare la Mercedes-AMG G63 Mansory Star Trooper Pickup Edition.

Per realizzare questo capolavoro su quattro ruote, Mansory si è avvalsa della collaborazione del fashion designer tedesco Philip Plein, che ha dotato la G63 di base di una livrea camouflage e di vari inserti rossi (alcuni LED) che fanno davvero un'eccellente figura. Impossibile poi non notare il marchio PP al posto dell'iconica stella tedesca sul frontale, così come sulla ruota di scorta.

La carrozzeria vanta alcune parti in fibra di carbonio, inoltre i cerchi sono dei mostruosi 24". Sotto il cofano ruggisce l'originale V8 4.0 Biturbo di AMG impreziosito da uno scarico ad alte prestazioni e turbocompressori più potenti, con una ECU completamente rimappata; questo porta l'auto a erogare 850 CV e 1.000 Nm di coppia. Il prezzo? 550.000 euro. Non ci sono riferimenti espliciti al mondo di Star Wars, magari per motivi di copyright, ma l'ispirazione sembra abbastanza chiara...