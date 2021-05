Mansory non si smentisce: ecco una nerissima Mercedes-Benz Classe S

Mansory è una compagnia di tuning tedesca che propone a cadenza regolare delle varianti egregiamente modificate di modelli già esistenti. Stavolta il brand ha deciso di personalizzare la Mercedes-Benz Classe S tramite un pacchetto di upgrade denominato W223.

I ritocchi sono in realtà minimali, e servono a rendere la vettura più elegante e visivamente sfuggente grazie all'uso massiccio di tonalità nere, di fibra di carbonio a vista e di piccoli elementi aggiuntivi di un certo livello. Mansory stessa riferisce che il pacchetto aiuta ad "accentuare ulteriormente l'aspetto particolarmente elegante" dell'ammiraglia di Stoccarda.

Le parti in fibra di carbonio non sono numerose, ma si lasciano comunque osservare. Le troviamo sul nuovo spoiler anteriore, sulle minigonne laterali, sugli sfoghi per l'aria posizionati dietro i passaruota sull'ampio diffusore al retrotreno. La compagnia offre oltretutto alcune personalizzazioni inerenti il piccolo alettone posteriore e quello posizionato sul bordo alto del lunotto, nonché le prese d'aria sul paraurti posteriore. Alcune scelte sono state garantite anche per quanto riguarda le coperture degli specchietti.

Per gli automobilisti che non si accontentano dei ritocchi estetici, Mansory ha pensato anche a migliorie di natura tecnica. Il marchio offre pacchetti di miglioramenti delle performance sia per la variante S400d sia per la S500 grazie ad una ECU modificata e ad un sistema di scarico potenziato. La Classe S diesel arriva infatti ad erogare 400 cavalli di potenza e 837 Nm di coppia per un incremento di 65 cavalli e 137 Nm. La versione a benzina invece si spinge fino ai 533 cavalli di potenza e ai 629 Nm di coppia, grazie ai quali è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi circa.

Ovviamente, dopo tutto questo, l'abitacolo non poteva essere lasciato di fabbrica. Mansory ha messo infatti a disposizione dei consumatori una vasta gamma di opzioni, con le quali rivoltare come un calzino l'abitacolo sostituendo per intero la tappezzeria e le finiture, per non parlare della possibilità di portarsi a casa un volante in pelle e carbonio o di selezionare pedali in alluminio.



Per coloro i quali si sono lasciati incuriosire da quanto letto finora abbiamo altri due lavori di Mansory da proporre. Il primo concerne la Mansory F8XX: una Ferrari F8 Tributo completamente rivisitata. Il secondo invece parla di opulenza estrema e di una ricchezza di particolari eccezionale: questa è la Rolls-Roys Cullinan di Mansory, e siamo sicuri che vi stupirà.