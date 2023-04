Mansory F8XX Tempesta Turchese: una Ferrari F8 Spider estrema anche nei col

Il tuner tedesco Mansory ci ha abituati a versioni estreme delle sportive italiane, spesso caratterizzate da body kit molto aggressivi e in fibra di carbonio, ma negli ultimi tempi è riuscita a lasciare ancor più il segno grazie alle colorazioni stravaganti delle sue creazioni: l’ultima della collezione è la Ferrari Mansory F8XX Tempesta Turchese.

Come si evince dalla denominazione del modello, questa speciale F8 Spider attira l’attenzione in primo luogo per gli accostamenti cromatici che la caratterizzano: parliamo di una verniciatura che dal bianco del frontale sfuma al turchese della parte posteriore, a contrasto con una miriade di componenti in tinta nera oppure con la fibra di carbonio lasciata a vista. La ciliegina sulla torta sono gli interni, interamente rivestiti con materiali di pregio in tinta turchese, al punto che colui che si troverà a bordo si sentirà immerso in una piscina più che seduto su una sportiva del cavallino.

Il body kit in fibra di carbonio è altrettanto estremo e capace di lasciare a bocca aperta già da solo, e le linee tese, aggressive ma sinuose del modello originale sono un lontano ricordo, perché la F8XX è un tripudio di appendici aerodinamiche, prese d’aria, alette e chi più ne ha più ne metta. Anche i cerchioni sono personalizzati e adottano una carenatura aerodinamica in carbonio, ovviamente.

E le cure del tuner tedesco sono arrivate fin sotto al cofano, con il V8 di Maranello che adesso è in grado di erogare la bellezza di 880 CV e 960 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi, una velocità massima di 354 km/h, e un sound da urlo.

