Mansory F8XX: la Ferrari F8 Tributo si rifà il look e guadagna potenza

Dopo aver presentato il mese scorso la stravagante Ferrari 812 "Stallone GTS", il tuner tedesco Mansory si è occupato della Ferrari F8 Tributo con un'interpretazione che, come al solito, si può amare o odiare: la Mansory F8XX.

Partiamo dal look: la F8XX adotta una vernice esclusiva battezzata Verde Catania, esaltata dal contrasto con il dorato delle strisce da corsa e dei cerchi in lega, di 21 pollici all'anteriore e di 22 al posteriore. L'aspetto è particolarmente estremo anche per l'adozione di un paraurti anteriore dotato di splitter e alette in fibra di carbonio. Con lo stesso materiale Mansory ha trattato anche minigonne, specchietti retrovisori esterni e prese d'aria laterali. Il posteriore è ricco, con un nuovo diffusore che presenta terminali di scarico spostati, nuove appendici aerodinamiche e uno spoiler ispirato a quello dell'iconica Ferrari FXX K.

Gli interni sono un tripudio di pelle beige, che adorna ogni superficie, portando il guidatore ad un nuovo livello di lusso e comfort. Alcuni dettagli in bianco, presenti su sedili e tappetini, aiutano a rendere l'abitacolo visivamente meno monotono.

La Mansory F8XX non è soltanto apparenza: il tuner ha messo mano al V8 biturbo da 3,9 litri portandolo a quota 880 CV di potenza e 980 Nm di coppia massima. Un guadagno importante rispetto ai 720 CV e 770 Nm della F8 Tributo di serie. Mansory afferma che la F8XX è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi e di poter raggiungere la velocità massima di 354 km/h.

Come ogni Mansory gli aggettivi che ci vengono in mente guardandola sono abbondanza e potenza. Voi scegliereste mai questa versione elaborata rispetto all'elegante Ferrari F8 Tributo di serie?