La manovra per uscire dal garage diventa un incubo e finisce ancora peggio per la Mercedes

Ormai abbiamo videocamere ovunque, negli spazi pubblici, nelle nostre case e sempre in tasca grazie ai nostri inseparabili smartphone, e tutto questo aiuta ad alimentare la sezione r/IdiotInCars su Reddit, dove gli utenti postano le vicende più comiche e assurde a tema auto. Ebbene, questa manovra per uscire da una garage è diventata un incubo.

Uno degli ultimi video apparso sul famoso forum mostra infatti una scena comica che in poco più di un minuto è diventata tragica, specialmente per la Mercedes bianca che ne è rimasta vittima. Il filmato registrato da una telecamera a circuito chiuso di un garage, mostra una donna che sale sulla berlina per portarla fuori dal garage, per di più piuttosto spazioso.

Avanzando di qualche centimetro in avanti sterzando appena a destra, e mettendo poi la retromarcia, l’auto sarebbe uscita tranquillamente dal parcheggio, ma ovviamente non è andata in questo modo. La donna ha messo subito la retromarcia con il massimo raggio di sterzata così da guadagnare subito l’uscita, ma nel voltare l’anteriore dell’auto ha urtato contro un elettrodomestico che si trovava di fronte ad una parete del garage.

Invece di rifare la manovra, la donna è scesa per provare a spostare l’elettrodomestico, ma la ruota ne impediva il movimento, quindi dopo esser risalita e aver messo le ruote dritte, è tornata a spostare l’oggetto. È bastato lo spostamento di qualche centimetro per liberare l’auto, che però non aveva il freno a mano tirato, ed è quindi partita da sola verso l’edificio di fronte al garage. A questo punto la donna si è appesa alla porta cercando di fermare l’auto, ma ormai aveva preso velocità e si è esibita in un salto nel vuoto nella strada sottostante.

Come detto, una semplice manovra si è trasformata in tragedia, e ci riporta alla mente un fatto accaduto all’inizio dell’anno: un semplice parcheggio si è trasformato in un disastro totale innescando una carambola epica.