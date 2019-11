La Manovra Perfetta delle concessionarie FCA: sconto dell'IVA su Fiat e Lancia

Nelle concessionarie FCA arriva la Manovra Perfetta di Fiat e Lancia, una promozione attiva per tutto il mese di novembre. Fino al 30/11 sarà infatti possibile acquistare una nuova vettura con uno sconto pari al valore dell'IVA.

In pratica, una nuova Fiat Panda acquistata con Manovra Perfetta viene a costare 7.800 euro con finanziamento Anticipo Zero di FCA Bank. Passando invece a Fiat 500L e Tipo, i prezzi salgono a 13.700 e 12.700 euro. Anche sulle vetture Lancia si può ottenere il medesimo sconto dell'IVA, pensiamo soprattutto al best seller cittadino Ypsilon, che ha tutta la gamma in promozione.

Per fare anche in questo caso un esempio: Lancia Ypsilon Elefantino Blu si può acquistare a 8.900 euro con finanziamento FCA Bank Anticipo Zero. Il Gruppo FCA sta davvero spingendo molto la sua promo, con gli spot TV con protagonista Fabio Rovazzi (con la regia di Maccio Capatonda, Danilo Carlani e Alessio Dogana per l'agenzia Starcom) e una serie di appuntamenti Porte Aperte che avranno luogo per tutti i weekend di novembre, avete ancora due occasioni per andare in concessionaria e vedere con i vostri occhi cos'è possibile acquistare con uno sconto pari alla normale IVA. Se invece siete interessati al mondo Alfa Romeo, non perdete gli Alfa Action Days.