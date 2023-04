Mannheim, paese in cui visse Michael Schumacher, raso al suo: addio ad un pezzo di storia

Se ne va un pezzo di storia, se ne va un pezzo di vita di Michael Schumacher. Il piccolissimo comune di Mannheim, città tedesca frazione di Kerpen, quest'ultimo luogo che diede i natali al Keiser, verrà a breve raso al suolo.

Nel giro di pochi mesi lascerà spazio ad una miniera di lignite, e la motivazione è semplice: da tempo era diventata una città fantasma. La notizia era iniziata a circolare da qualche tempo, con l'arrivo dei primi escavatori, e di fatto cambierà la vita a soli 12 abitanti, questo l'esiguo numero di persone che sono rimaste nel villaggio, e che dovranno quindi traslocare.

Fra i tanti edifici demoliti anche l'abitazione situata sulla Forsthausstrasse in cui visse proprio Michael Schumacher assieme alla moglie Corinna, di cui ha recentemente parlato Eddie Jordan, prima del trasferimento a Monaco di Baviera.

Altro luogo simbolo che non esisterà più sarà la Casa Municipale, dove Schumi e la compagna si sposarono, mentre resterà fortunatamente, la pista di go-kart Erftlandring che è gestita da Rolf Schumacher, il padre di Michael e di Ralf.

Su quel circuito mossero i primi passi i due fratelli che sarebbero poi diventati piloti di Formula 1, di conseguenza si tratta di un kartodromo unico nel suo genere. Infine non verranno abbattute la chiesa di Sant'Albano e la casa di famiglia da poco ristruttura dal fratello Ralf, rientrante entrambi in una fascia protetta da alcuni vincoli ecologici tenendo conto della vicinanza della foresta Hambach.

Una notizia che non può che non lasciate indifferenti i milioni di fan di Michael Schumacher sparsi per il globo: la città fantasma vedrà la propria fine al termine dell'anno prossimo, fra circa 18 mesi.

Il kaiser, nonostante si sia ritirato dalle scene dopo il terribile incidente sulle nevi, continua spesso e volentieri ad essere al centro delle cronache sportive, e di recente ne ha parlato al Corriere della Sera Jean Todt: “Michael Schumacher? L'incidente ha avuto conseguenze”.