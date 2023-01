Dove abbiamo già visto le maniglie delle Tesla? L'innovazione è Made in Italy

Le Tesla sono indubbiamente vetture innovative che mirano da anni a cambiare la percezione verso l’elettrico e il futuro dell’industria automotive. Peraltro, ora in Italia le Tesla costano anche meno. L’innovazione lato design si nota dalle piccole cose, tra cui le maniglie...o forse si tratta di una "copia"? Dove abbiamo già visto le maniglie Tesla?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un tuffo nel passato delle automobili italiane, addirittura nel 1942; Il design della maniglia utilizzata nelle auto della casa guidata da Elon Musk, che la vede uscire dalla portiera della macchina premendo sul lato opposto come se si facesse leva, trova difatti origine in alcune auto Alfa Romeo, tra cui la Alfa Romeo 6C 2500 SS Bertone.

L’iconica coupé realizzata da Carrozzeria Bertone sulla base del modello disegnato da Mario Revelli di Beaumont presentava infatti una maniglia col medesimo funzionamento della variante futuristica Tesla: bastava premere un pulsante per fare uscire la maniglia stessa dal suo compartimento apposito, permettendo così l’apertura della portiera. La stessa soluzione venne adottata anche sulla Alfa Romeo 6C 2500 SS "Tipo 256" Cabriolet Pinin Farina del 1940, per poi prendere piede su altre vetture della casa milanese.

Più recentemente, invece, è stata la Fiat Barchetta a adottare tale design: dal 1994 al 2005 la spider della casa torinese si dotò di una maniglia con lo stesso funzionamento: alla pressione del pulsante situato accanto alla maniglia, quest’ultima usciva dal suo slot per consentire l’apertura. Un meccanismo molto semplice, riportato poi nelle Tesla con un approccio più moderno; più che di una copia, si dovrebbe parlare di ispirazione.

