Maniglie delle portiere attivate con gesture: l'ultimo brevetto di Volkswagen

Grazie ai colleghi di Carbuzz scopriamo i brevetti più curiosi e disparati provenienti dalle case costruttrici, come il volante pieghevole brevettato da BMW, mentre di recente Volkswagen ha depositato un progetto che tratta le maniglie delle porte azionate tramite gesture dall’interno dell’abitacolo.

Volkswagen vuole semplificare l’abitacolo rendendo alcuni elementi meno complessi, così da avere un look più minimale ed elegante (a proposito, Audi darà priorità al design interno e l’estetica verrà dopo), ma allo stesso tempo funzionale, per evitare di incappare nello scontento dei clienti, com’è stato per i tanto chiacchierati comandi al volante touch.

Il brevetto depositato ll German Patent and Trade Mark Office presenta dunque una maniglia che annega nella forme della portiera, ma quando la mano si avvicina, questa si muove 'in fuori' facilitando l’apertura da parte del conducente, ma non solo. Sulla maniglia stessa è presente un comando touch che, se sfiorato, permette il blocco e lo sblocco della portiera, riconoscibile grazie ad un LED che si colora di rosso o di verde rispettivamente. In questo modo si semplifica la presenza di elementi sulla portiera, andando ad eliminare gli eventuali tasti di apertura/chiusura delle portiere. Inoltre, il sensore che riconosce la presenza della mano funziona soltanto a veicolo fermo, e non quando in movimento, così da prevenire l’apertura da parte dei bambini sui sedili posteriori ad esempio.

Un’idea dunque interessante che potrebbe offrire interessanti spunti sulle prossime vetture del marchio, che però non fornisce risposta ad alcuni interrogativi. Ad esempio, come si comporterebbe il sistema in caso di incidente? E poi, è specificato che il sistema funziona in presenza di una persone seduta sul sedile, dunque se il guidatore volesse aprire la portiera al passeggero per farlo salire (magari con le mani ingombre) non riuscirebbe a farlo dall’interno, ma dovrebbe aprire la porta dall’esterno.