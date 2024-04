Maniglie auto 'a scomparsa', autorità preoccupate: 'Un ostacolo durante i soccorsi'

Negli ultimi anni, soprattutto su vetture elettriche che hanno bisogno di massimizzare l’aerodinamica in ogni modo, sono spuntati sempre più modelli con eleganti maniglie a scomparsa; seppur belle, queste potrebbero rivelarsi un problema per la sicurezza.

Di auto dotate di maniglie a scomparsa, eleganti e discrete, ce ne sono ormai diverse - e alcune di queste sono anche ad azionamento elettrico. Tesla ha scelto un modo furbo per implementare le maniglie di Model 3 e Model Y (a proposito: abbiamo provato la nuova Tesla Model 3 2024 Long Range): bisogna fare pressione su un lato per far fuoriuscire la maniglia, il meccanismo è dunque manuale. Discorso differente per la Mercedes-Benz EQE, ad esempio, le cui maniglie compaiono azionate elettricamente - a proposito, durante la prova della Mercedes-Benz EQE 350+, è anche successo che le dita di un nostro collega intento a fare delle riprese rimanessero impigliate dentro la maniglia di una portiera poiché ci siamo allontanati con le chiavi dell’auto nella tasca. Non è questo, però, il problema di sicurezza di cui vogliamo parlare...

L’ADAC, l’ente tedesco che vigila sulla sicurezza dei veicoli, ha acceso i riflettori proprio sulle maniglie a scomparsa azionate in modo elettrico, come su Tesla Model S, Mercedes-Benz EQE ecc. In caso di incidente, infatti, queste maniglie potrebbero non funzionare correttamente e ostacolare l’intervento dei soccorritori. Basta un problema elettrico generico per non avere più accesso alle maniglie, motivo per cui l’ADAC ha assicurato test di sicurezza approfonditi. L’ente ha intenzione di valutare come queste maniglie possono essere aperte dall’esterno in caso di malfunzionamento.

Dati alla mano, a oggi non sembra che queste maniglie abbiano causato problemi seri, in alcune situazioni però hanno rallentato le operazioni di soccorso. Inoltre, i modelli dotati di maniglie elettriche a scomparsa sono ancora pochi, presto però potrebbero moltiplicarsi e si rischia che prima o poi causino qualche incidente fatale, dunque è molto meglio farsi trovare preparati. Il problema, inoltre, potrebbe palesarsi anche all’interno dell’auto su quei modelli che prevedono l’apertura elettronica tramite pulsante. L’ADAC raccomanda agli utenti di studiare attentamente i manuali poiché ogni vettura ha un sistema di sblocco d’emergenza, non è un dettaglio da sottovalutare.

MOTUL 5100 4T 10W40 1 litro di olio motore è uno dei più venduti oggi su