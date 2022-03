Manhart rivoluziona il nuovo Range Rover: scopriamo il Vogue RV 650 in nero-oro

Già di suo, in versione stock, il Range Rover ha una sua possanza, un design muscoloso e tradizionale che non passa certo inosservato, guardate però cosa sono riusciti a fare i ragazzi di Manhart con il nuovo Vogue RV 650.

Il tuner ha sviluppato un body kit alquanto aggressivo per il nuovo Range Rover, rendendolo ancora più sportivo e lussureggiante. Dalle immagini diffuse dall'azienda del Vogue RV 650 si notano immediatamente i cerchi Forged Line rifiniti in oro, che risaltano rispetto alla figura nera del SUV e matchano con diversi inserti sempre oro messi qua e là sulla carrozzeria.



Anche gli interni presentano diversi elementi in oro, che vanno a impreziosire il volante multifunzione, la plancia, le portiere e il tunnel centrale. Questo brutale Range Rover nero-oro offre anche migliorie sul fronte delle prestazioni: a muovere la vettura c'è ora un motore bi-turbo di fattura BMW capace di erogare 650 CV/478 kW, un bel salto rispetto ai 530 CV/390 kW del propulsore originale (con Manhart che ha probabilmente ottenuto la potenza extra grazie a un upgrade software della ECU).



Sono state migliorate anche le sospensioni e aggiunto - ovviamente - uno scarico più rumoroso. Purtroppo Manhart non ha diffuso il prezzo di questo bestione, che sembra creato appositamente per il medio oriente, se siete interessati però potete sempre contattare il Team Vendite dell'azienda.



Ricordiamo che gli ordini del nuovo Range Rover PHEV 2022 sono aperti. Per saperne di più: novità e prezzi del Range Rover 2022.