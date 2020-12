Manhart ha realizzato una cattivissima Toyota Supra

Siamo sicuri che i puristi delle Toyota non siano assolutamente contenti che l'ultima generazione di Supra sia stata sviluppata in collaborazione con BMW, ma questo ha dei vantaggi innegabili. Il suo motore ad esempio, il B58 a sei cilindri, è molto facile da ritoccare e migliorare.

Tra le compagnie di tuning le quali vi hanno già messo mano c'è senza alcun dubbio Manhart. Alcuni mesi fa infatti, il tuner tedesco ha rivelato una sua variane potenziata del propulsore, erogante quindi oltre 450 cavalli di potenza. Adesso però il team ha voluto spingersi oltre.

In seguito ai recenti sforzi, il sei cilindri in linea turbocompresso è arrivato ad erogare persino 550 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia (di base l'output è di 340 CV). Si tratta di un incremento a dir poco significativo, e adesso la Supra non avrebbe alcun problema a disintegrare i suoi pneumatici posteriori. Manhart non ci ha parlato di performance effettive, ma basandoci sul fatto che la Supra stock riesca a passare da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi, supponiamo che il bolide modificato possa stare su un tempo di 3,5 secondi, soprattutto coi nuovi pneumatici montati al retrotreno.

Per ottenere quanto appena descritto, quelli di Manhart hanno modificato il compressore, tutti i condotti, la presa d'aria (ora in carbonio), l'uscita dalla turbina, il radiatore e il sistema di scarico ora in acciaio inossidabile. Ovviamente non si poteva non rimodulare la ECU e dare una ripassata alle sospensioni, ora adattate alle nuove velocità.

La macchina inoltre poggia su un ottimo set di cerchi da 20 pollici, i quali contribuiscono a dare un look particolarmente sportivo all'intero bolide. Per la carrozzeria si è scelto un estroverso colore giallo, dettagliato da strisce e finiture in nero. Siamo sicuri che dovunque decidiate di portare la Toyota Supra di Manhart, tutti si gireranno a guardarla. Garantito.

Prima di lasciarvi alla galleria di immagini in fondo alla pagina vogliamo avvertirvi di un difetto inerente si le Toyota Supra che le BMW Z4: attenti al vostro modello, potrebbe essere a rischio incendio. Infine, giusto per fare un tuffo nel passato, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un esemplare di Supra che potrebbe farvi rivivere gli albori di Fast and Furious.