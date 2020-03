Manhart ha creato la Volkswagen Golf R dei sogni con 450 CV

Mentre aspettiamo la Golf R 2020, con una potenza attorno ai 330 CV e motore 4 cilindri, qualcuno (leggasi Manhart) ha ben pensato di creare la sua personalissima Golf R da 450 CV.

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato come i piani di Volkswagen di creare una potente Golf R da oltre 400 CV siano sfumati a causa di Audi, che ha voluto mantenere in esclusiva i suoi motori 5 cilindri. Non ci sarà dunque nessuna Golf R 2020 ufficiale con potenza al di sopra dei 400 CV, ci resta però sempre l'opzione della Golf R by Manhart, probabilmente la Golf R che avete sempre sognato.

Si tratta di una variante che supera in potenza persino il prototipo R420 (poi mai realizzato causa Dieselgate), e riesce a farlo con un 4 cilindri 2.0 litri spinto ovviamente all'eccesso - grazie a un Turbocompressore più potente e all'uso della fibra di carbonio in più punti. Ora la vettura eroga 450 CV e una coppia massima di 500 Nm. Di questa Golf R Manhart RS450 ne esisteranno appena 10 unità e tutte con cambio automatico DSG, le principali rivali saranno dunque l'Audi RS3 Sportback e la AMG A45 S. Al di là della potenza, è a dir poco spettacolare con il bodykit Manhart non credete?