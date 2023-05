Mangia l'insalata mentre la Tesla va con il pilota automatico: il video da non imitare

Negli ultimi giorni è divenuto virale il video con protagonista un automobilista indisciplinato di una Tesla: mentre guida la vettura con il pilota automatico, mangia un piatto di insalata. Si tratta ovviamente di un comportamento da non imitare.

Spesso e volentieri abbiamo trattato la questione della guida autonoma su queste pagine, come di recente il caso della Tesla che non riconosce la carrozza, ma anche quello di una donna mentre dorme in autostrada alla guida di una Tesla sempre con l'autopilot inserito.

L'ultimo filmato riguarda appunto un automobilista che mangia l'insalata, lasciando guidare la vettura di Elon Musk da sé, una situazione rischiosa visto che è noto e risaputo come l'azienda inviti sempre gli automobilisti a tenere le mani sul volante nonché ad essere vigili anche con il pilota automatico inserito.

Di certo quello di pranzare mentre si guida non ci pare un comportamento adeguato e soprattutto in grado di permettere una reazione celere in caso di pericolo. Il filmato registrato aveva probabilmente degli intenti “nobili”, dimostrare la bontà del sistema di guida autonoma di Tesla e del suo corretto funzionamento; ed in effetti nel video, che trovate qui sotto, si vede la vettura che si comporta in maniera egregia, seguendo il percorso indicato dal sistema di infotainment, svoltando in maniera corretta e rispettando la segnaletica, ma il proprietario deve comunque mantenere le mani sul volante.

Ricordiamo infatti che l'autopilot di Tesla è di livello 2, di conseguenza non è a tal punto autonomo tale appunto da permettere al conducente di ignorare ciò che accade in strada. Tra l'altro pubblicando questo filmato l'automobilista in questione rischia di finire sotto indagine qualora il video dovesse arrivare agli occhi delle autorità statunitensi, pronte a bacchettare i guidatori indisciplinati. In ogni caso giudicate voi la vicenda, qui sotto il filmato in questione: cosa ne pensate?