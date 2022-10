Manager Stellantis afferma: la gente ha scelto che saremo 100% elettrici

Nel corso di una nuova intervista Uwe Hochschurtz, a capo di Stellantis Europa, ha detto chiaramente: "La gente ha deciso: saremo una compagnia 100% elettrica", sovvertendo in qualche modo le recenti dichiarazioni del CEO Stellantis Carlos Tavares.

Anche se Stellantis sta proponendo sempre più veicoli elettrici al suo pubblico, del resto all'ultimo Salone di Parigi 2022 abbiamo persino visto la prima Jeep elettrica (tutte le novità Stellantis al Salone di Parigi 2022), Tavares è stato spesso critico con la decisione di governi e industria di passare con così tanta velocità al 100% elettrico (in Europa dal 2035 si potranno vendere solo nuove auto elettriche). Il CEO ha detto più volte che l'industria era stata costretta a passare all'elettrico (Tavares a ruota libera sull'elettrico) e che i soldi necessari al passaggio sarebbero in qualche modo finiti sulle spalle del pubblico, che avrebbe pagato di più le auto.

Tavares aveva detto chiaramente "L'elettrificazione è stata un'imposizione della politica, non dell'industria". Nonostante questo, le vendite elettriche sono obiettivamente in crescita in tutto il mondo, secondo la International Energy Agency quest'anno le vendite globali di EV dovrebbero raggiungere il 13% di market share, un bel salto rispetto al 9,4 del 2021. L'ultimo EY Mobility Consumer Index 2022 ha anche scoperto come il 52% dei potenziali acquirenti di auto preferisca un'elettrica per il suo prossimo acquisto, una cifra che è triplicata rispetto al 2020, segno che l'interesse sta crescendo.

Qualcosa dunque sta cambiando all'interno di Stellantis? A leggere le ultime parole di Hochschurtz sembrerebbe di si, anche se su una cosa il manager concorda con Tavares: produrre auto elettriche costa di più ed è necessario che i governi aiutino l'industria affinché il costo extra non ricada sui cittadini. Vedremo come si svilupperà la questione politica, di certo Stellantis sarà al 100% elettrica in Europa a partire dal 2030, al 50% negli USA.