Se tuo mamma o tua papà guidano male, anche tu potresti essere un pessimo guidatore

E' interessante quanto emerso dallo studio condotto nel Regno Unito da parte di Scrap Car Comparison, che ha messo in correlazione il guidare male di un automobilista alla stessa tendenza negativa dei suoi genitori.

Dopo lo studio secondo cui le persone meno intelligenti guidano Fiat, BMW o Land Rover, ecco arrivare da oltre Manica un'altra ricerca che sicuramente farà discutere. Secondo i dati raccolti dagli esperti, la guida scadente potrebbe essere ereditaria: chi ha genitori che guidano male potrebbe a sua volta essere un pessimo guidatore.

Per arrivare a tale conclusione gli studiosi hanno intervistato 1.000 conducenti, la metà dei quali aveva commesso delle infrazioni stradali. Tutti coloro che sono stati interpellati hanno ammesso di essere pienamente a conoscenza dei precedenti di guida dei propri genitori, e nel dettaglio è emerso che il 66% dei conducenti che negli ultimi 10 anni ha violato il codice della strada aveva dei genitori che in passato hanno avuto a loro volta problemi con le regole della strada.

E' inoltre emerso che i guidatori figli di genitori che non guidano in maniera eccelsa, erano privi di alcuni punti della patente, a differenza invece dei figli di genitori ligi al rispetto delle regole. In definitiva quasi la metà dei conducenti con genitori che guidano male ha ricevuto una multa negli ultimi 10 anni, rispetto al 14% degli altri conducenti.

Si tratta di un dato che probabilmente non deve sorprendere più di tanto visto che i figli tendono a imitare il comportamento dei padri e delle madri o comunque a imparare da loro l'educazione, di conseguenza se i propri genitori guidano male è probabile fare altrettanto e infischiarsene del codice della strada.

Fra le regole del codice stradale maggiormente trasgredite l'eccesso di velocità, ma sono di moda anche il parcheggio negligente, nonchè la guida aggressiva e pericolosa. Solamente il 10 per cento degli intervistati ha comunque spiegato di aver imparato dai genitori a guidare sotto il limite di velocità.

Infine, più della metà degli intervistati ha spiegato di ritenere di essere diventato un guidatore migliore dei propri genitori. Ovviamente si tratta di lavori che non rappresentano la verità assoluta, e di recente aveva fatto scalpore lo studio secondo cui i proprietari di auto sportive avessero problemi di autostima.