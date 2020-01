Mamma e figlia costruiscono una vera e propria casa su ruote: il video

Se siete stanchi della vostra grande casa, oppure semplicemente non riuscite più a sopportare i vostri odiosi vicini, forse abbiamo trovato una soluzione perfetta per voi. Una madre e la propria figlia hanno aggirato il problema costruendosi una piccola casetta su ruote fatta apposta per due persone.

In molti trovano affascinante l'adattabilità di una casa semovente. Non è un fenomeno recente quello che vede intere famiglie spostarsi per mesi a bordo di una roulette o di uno spazioso camper in giro per il mondo. Costoro preferiscono nettamente la sensazione di libertà e il brivido del viaggio rispetto alla stabilità e solidità di una casa vera e propria.

Tralasciando però il romanticismo in molti si pongono il problema del come soddisfare i propri bisogni reputati fondamentali, e cioè quelli di possedere, nonostante il poco spazio a disposizione, un bagno, una camera personale o addirittura la possibilità di crescere un animale domestico.

Madre e figlia hanno trovato i giusti compromessi in tal senso: la casetta del video infatti, nonostante la mobilità, permette di disporre di un bagno tutt'altro che modesto e di spazi personali. Il design è molto intelligente, ed offre un eventuale rifugio anche a più animali casalinghi senza sacrificare confort e numerose trovate salva-spazio.

Se anche voi siete interessati ad un progetto simile, date un'occhiata al video per la sua intera lunghezza. Adesso però vi rimandiamo a due soluzioni utili allo stesso scopo, anche se operate in modo parecchio differente. La prima è incarnata da una roulotte lunga circa 8 metri e ricolma di finiture lussuose e strumenti di navigazione, mentre la seconda è talmente ampia da ospitare un vano-garage per una Porsche.