Maltempo fa cadere palma su parcheggio concessionaria: video dei danni per i SUV

Dopo il caso del violento incidente per un Lamborghini Urus in Florida, ci spostiamo dall’altra parte degli Stati Uniti a Tempe, in Arizona, per un evento che nessun proprietario di concessionari vorrebbe vivere: il maltempo ha fatto cadere una palma su diversi SUV Lexus e Toyota parcheggiati in una concessionaria Acura.

Il filmato caricato sui social media e che trovate in calce alla notizia mostra chiaramente ciò che è successo: i venti monsonici hanno fatto ondeggiare ripetutamente la palma fino a romperla alla base, portando alla sua caduta su una Lexus RX450h, un'Acura MDX e sul cofano di una Toyota 4Runner. Nel video si sente chiaramente la persona dietro la telecamera urlare per l’accaduto, temendo il peggio per i SUV.

Osservando i danni subiti dai veicoli si può dire che sia anche andata bene: i tetti sembrano avere retto bene il peso dell’albero, eccetto qualche finestrino rotto. La Lexus RX450h e la Toyota 4Runner non risultano avere subito molti danni, salvo qualche potenziale ammaccatura. Ancora più importante, però, è il fatto che nessuno sembra essere rimasto ferito a seguito di questo incidente.

Insomma, lo “scenario peggiore” previsto dal proprietario della concessionaria sembra essere stato evitato. Ora sicuramente dovranno calcolare la perdita data dai danni subiti sulla base della loro entità, speriamo non ammonti a cifre spropositate!

Restando oltreoceano, lo scorso giugno abbiamo visto all’ennesimo incidente alla “rotonda infame” di Milwaukee.