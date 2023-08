In California una strada di 100 metri contro le gare clandestine

Questa pista è unica poiché si discosta dalla tradizionale lunghezza di 600 metri in favore di appena 100 metri, ovvero (all'americana): un quarto di quarto di miglio (ecco le prestazioni sul quarto di miglio di Tesla Model S Plaid). Questo tratto è il primo del suo genere negli Stati Uniti.

Ciò che rende particolare questa iniziativa è che la pista è dedicata agli appassionati di motori comuni con veicoli ordinari. Street Legal Dragway si propone anche di scoraggiare le accelerazioni illegali sulle strade pubbliche e di prevenire corse su strada illegali e pericolose, un problema diffuso in tutto il paese.

Il problema della sicurezza delle piste (anche legali) è anche una questione a noi nota con gli incidenti frequenti sul circuito di Nurburgring che ha portato a misure strardinarie per limitare la confusione in pista.

L'idea di questa striscia di appena 100 metri è stata sviluppata da Andy Marocco, collaborando strettamente con la World Drag Racing Alliance (WDRA). L'obiettivo è fornire un ambiente controllato dove gli appassionati possono godersi l'adrenalina della velocità in un contesto sicuro e autorizzato.

"L'idea è stata sviluppata per anni e siamo entusiasti di aver ottenuto il supporto dello Stato della California e dello sceriffo della contea di Riverside per realizzare la nostra visione. L'approvazione e il riconoscimento della nostra pista da parte della World Drag Racing Alliance (WDRA) sono di valore inestimabile, poiché ci forniscono una guida preziosa nella gestione di eventi di corse in modo efficace."

La pista è stata oggetto di critiche da parte di alcuni a causa della sua lunghezza, che ritengono troppo breve e che potrebbe mancare di adeguate misure di sicurezza per i veicoli in caso di necessità di arresto. Tuttavia, Street Legal Dragway ha risposto a queste preoccupazioni dichiarando che la pista è dotata di una lunghezza di arresto di 670 piedi (200 metri), fornendo un'area sufficiente per garantire la sicurezza dei veicoli in fuga o in situazioni di emergenza.